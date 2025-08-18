Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmamoğlu müjdeyi Silivri'den duyurdu: 'Gençlere güzel bir haberim var'

18.08.2025 10:23:00
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin yeni dönemde ilk öğrenci yurdunu Kadıköy'de açacağını duyurdu.

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yeni eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencileri için yurt açmayı sürdüreceklerini söyledi.

X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, İstanbul'da yeni dönemin ilk yurdunun Kadıköy'de açılacağını belirtti.

"ÜNİVERSİTELİLERİN BARINMA SORUNU YAŞADIĞI İSTANBUL’DA..."

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Gençlere güzel bir haberim var. Yapımını tamamladığımız yeni yurtları hizmete açıyoruz. Üniversitelilerin barınma sorunu yaşadığı İstanbul’da gençler için kaliteli, ekonomik ve güvenli yurtlar yapmaya devam ediyoruz. Bu dönemin ilk hizmete girecek yeni yurdu Kadıköy’de olacak."

