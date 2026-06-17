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İmamoğlu'ndan ABD-İran açıklaması: 'Önümüzde bir fırsat penceresi açıldı'

İmamoğlu'ndan ABD-İran açıklaması: 'Önümüzde bir fırsat penceresi açıldı'

17.06.2026 15:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan ABD-İran açıklaması: 'Önümüzde bir fırsat penceresi açıldı'

Silivri'de tutuklu bulunan CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ABD-İran arasındaki diplomatik uzlaşıya dair bir açıklama yayımladı. Açıklamada, savaşın yarattığı tahribat nedeniyle Trump ve Netanyahu yönetimleri eleştirilirken, kalıcı barışın anahtarının Filistin olduğu vurgulandı.
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Silivri Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ortadoğu'daki son diplomatik gelişmeleri değerlendiren yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, ABD ve İran arasındaki gerilimin diplomasi yoluyla düşürülmesi memnuniyetle karşılanırken, krizin taraflarına ve uluslararası topluma net mesajlar verildi.

Savaşın yarattığı ağır insani ve ekonomik bedellere dikkat çekilen metinde, bölgesel barış için iki devletli çözümün gerekliliği ve Türkiye'nin bu süreçte üstlenmesi gereken belirleyici rol yinelendi.

"TÜRKİYE BELİRLEYİCİ BİR ROL OYNAMALI"

İmamoğlu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"ABD ile İran arasındaki anlaşmazlığın diplomasi yoluyla sonlandırılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan, Katar ve katkı sunan tüm tarafları kutluyorum.

Bu savaş hiç yaşanmamalıydı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği, milyonların güvensizlik içinde yaşadığı, küresel ekonominin sarsıldığı bu çatışmanın yarattığı tahribat büyüktür. Başta Trump Yönetimi ve Netanyahu Hükümeti olmak üzere askeri seçeneği tercih edenlerin, bu ağır bedelin ortaya çıkmasındaki sorumluluğu göz ardı edilemez.

Bugün önümüzde bir fırsat penceresi açılmıştır. Bu pencereyi, Ortadoğu’nun bütününü kapsayan kalıcı ve adil bir barış mimarisine dönüştürmek için çalışma zamanıdır. Bu mimarinin anahtarı Filistin’dir. Gazze’deki insani trajedi son bulmadan, Filistin halkının meşru hakları güvence altına alınmadan ve iki devletli çözüm temelinde gerçek bir siyasi süreç başlatılmadan, bölgede kalıcı barıştan söz etmek mümkün değildir.

İsrail’i Gazze’de ve Lübnan’da uluslararası hukuka uymaya çağırıyorum. İran’ı da nükleer şeffaflık ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği konularında yapıcı ve kararlı bir tutum benimsemeye davet ediyorum.

Türkiye, tarihi, coğrafi konumu ve diplomatik birikimi ile bu süreçte belirleyici bir rol oynayabilir ve oynamalıdır.

Ortadoğu’nun daha fazla savaşa ihtiyacı yoktur. İhtiyaç daha fazla diyalogdur. Bugün atılan bu adımın Filistin’den Lübnan’a uzanan kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir bölgesel barış sürecinin başlangıcı olmasını temenni ediyorum."

İlgili Konular: #ABD #Ekrem İmamoğlu #İran

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