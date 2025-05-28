İmamoğlu'ndan, cezaevinde evlenen Buğra Gökce'ye tebrik: 'Adalet, sevgi ve aşk dolu mesajını Silivri zindanından verdi!'

"Saray" talimatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce, bugün Silivri Cezaevinde Filiz Kahveci ile evlendi.

Silivri Marmara Cezaevinde gerçekleşen nikâh törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de şahit olarak katıldı.

AİLEYE ÖNCE RET, SONRA İZİN

Gökce’nin ailesi, nikâh törenine katılmak için defalarca başvuru yapmalarına rağmen “Bakanlık iznine tabi” gerekçesiyle uzun süre izin alamadı. Aile, tüm engellere rağmen nikâh saatinde Silivri Cezaevi önünde olacaklarını duyurdu.

Ancak kamuoyunun tepkisi ve destek mesajlarının ardından, Gökce'nin ailesine törene katılım izni son anda verildi.

İMAMOĞLU'NDAN TEBRİK

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Silivri'de dünyaevine giren Gökce ve Akın'ı tebrik etti.

"Bugün yol arkadaşım, kardeşim Buğra Gökce, Filiz Kahveci Hanım ile bir yuva kurdu" diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Aile yılı diye ilan edilen bir dönemde;

Aileler ekonomik olarak

Gençler hapiste tutulurken

Anneler delilsiz, sebepsiz çocuklarından ayrı tutulurken

En ağır ekonomik krizin gölgesinde;

Zalimliğe inat, düşman hukukuna karşı adalet mücadelesi veren Buğra kardeşim, müstakbel eşi ile Türkiye’ye

AİLE HAYSİYETİ, YUVA KURMAK, ANNE, ÇOCUK, VİCDAN, ADALET DOLU, SEVGİ VE AŞK DOLU BİR MESAJI SİLİVRİ ZİNDANINDAN VERDİ!

TEBRİK EDİYORUM.

MUTLULUKLAR DİLİYORUM.

ALLAH’IM BÜTÜN YUVALARI, AİLELERİ ADALETSİZLİKTEN KORUSUN!"