İmamoğlu'ndan Erdoğan'a '2019' yanıtı... Sandığı işaret etti, meydan okudu: 'Çok kararlıysan hemen seçime gidelim!'

19 Mart siyasi darbesiyle özgürlüğü elinden alınan, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "2019 sonrası İBB'sini" hedef alan açıklamalarına yanıt verdi.

İmamoğlu'nun, Cumhuriyet'in haberini alıntılayarak verdiği yanıt, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından paylaşıldı.

"GÜLÜNÇ MAZERETLERİNİ TEBESSÜMLE OKUDUM"

"Sayın Erdoğan’ın samimiyetsiz eleştirilerini ve gülünç mazeretlerini tebessümle okudum" diyen İmamoğlu, "Övgüyle bahsettiğin Topbaş’ı zorla görevden alan sen, 2019’da seçimi uydurduğun gerekçelerle iptal eden sen, 2025’te 19 Mart darbesiyle rakibini tutuklayan sen" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU SANDIĞI İŞARET ETTİ!

Erdoğan'a seçim çağrısı yapan İmamoğlu, "Çok kararlıysan hemen İstanbul’da, sonra Türkiye’de karşılıklı seçime gidelim, yarışalım" dedi.

Ekrem İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakalım Türkiye’de, Atatürk’ün emanetlerine, cumhuriyete, demokrasiye, adalete, devlet prensiplerine, 86 milyon yurttaşımızın geleceğine kim sahip çıkıyor? Kararı milletimiz versin. Var mısın?"

Çok kararlıysan hemen… https://t.co/Br8BrrcMxY — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim1) March 15, 2026

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki temel atma töreninde İBB'yi ve isim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, 2019 sonrası İBB'nin görevini yerine getirmediğini ve Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'nin ihmal edildiğini öne sürmüştü.

Konuşmasında Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'ne yer veren Erdoğan, müzenin "temel atmama, iş yapmama, bahane üretme" siyasetinin kurbanı olduğunu savunmuştu.

Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'nde Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin en önemli eserlerini barındırdığını söyleyen Erdoğan, müzenin restorasyonu için İBB'nin eski belediye başkanlarından Kadir Topbaş döneminde bir protokol hazırladıklarını anımsatmıştı.

Erdoğan, "Peki 2019'dan sonra ne mi oldu? İstanbul'un başına gelenler protokolün de başına geldi" diye konuşmuş, "2019 sonrası İBB görevini yapamadı" demişti.

Erdoğan, şunları söylemişti:

"Burada Türkiye'nin ilk ve en büyük müzesi olan Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi de yer alıyor. 2019'dan sonra ne oldu? İstanbul'un başına gelenler protokolün de başına geldi. Temel atmama, iş yapmama, bahane üretme siyasetinin kurbanı oldu. İş siyaset yapmaya gelince Atatürk'ün adını dillerinden düşürmeyenler, Gazi Mustafa Kemal'in mirasına da Tıp Tarihi Müzesi'ne de sahip çıkmadı."