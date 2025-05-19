İmamoğlu'ndan gençlere İstanbul ve İzmir çağrısı: 'Gün mücadele günüdür' dedi, saat verdi!

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gençleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul Dolmabahçe'den Beşiktaş'a yapılacak "Mustafa Kemal Yürüyüşü'ne, Beşiktaş Meydanı'ndaki kutlamalara ve İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki büyük buluşmaya davet etti.

İmamoğlu'nun açıklaması, Cumhurbaşkanlığı çalışmaları kapsamında açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yayımlandı.

"GÜN MÜCADELE GÜNÜDÜR"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gençler, gün hürriyet ve adalet için mücadele günüdür. Sizi, bugün 18.00'de ellerinizde Türk bayraklarıyla, İstanbul'da, Dolmabahçe'den Beşiktaş’a 19 Mayıs Mustafa Kemal Yürüyüşü'ne ve Beşiktaş Meydan'daki kutlamaya, İzmir'de, 18.00'de Gündoğdu Meydanı'ndaki büyük buluşmaya davet ediyorum."