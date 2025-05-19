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İmamoğlu'ndan gençlere İstanbul ve İzmir çağrısı: 'Gün mücadele günüdür' dedi, saat verdi!

İmamoğlu'ndan gençlere İstanbul ve İzmir çağrısı: 'Gün mücadele günüdür' dedi, saat verdi!

19.05.2025 14:58:00
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Haber Merkezi
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İmamoğlu'ndan gençlere İstanbul ve İzmir çağrısı: 'Gün mücadele günüdür' dedi, saat verdi!

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençlere sosyal medya üzerinden çağrı yaptı. İstanbul ve İzmir'deki programlara işaret eden İmamoğlu, "Gençler, gün hürriyet ve adalet için mücadele günüdür" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gençleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul Dolmabahçe'den Beşiktaş'a yapılacak "Mustafa Kemal Yürüyüşü'ne, Beşiktaş Meydanı'ndaki kutlamalara ve İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki büyük buluşmaya davet etti.

İmamoğlu'nun açıklaması, Cumhurbaşkanlığı çalışmaları kapsamında açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yayımlandı. 

"GÜN MÜCADELE GÜNÜDÜR"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gençler, gün hürriyet ve adalet için mücadele günüdür. Sizi, bugün 18.00'de ellerinizde Türk bayraklarıyla, İstanbul'da, Dolmabahçe'den Beşiktaş’a 19 Mayıs Mustafa Kemal Yürüyüşü'ne ve Beşiktaş Meydan'daki kutlamaya, İzmir'de, 18.00'de Gündoğdu Meydanı'ndaki büyük buluşmaya davet ediyorum."

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı