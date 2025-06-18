İmamoğlu'ndan gençlere mesaj! En büyük 'beka sorununa' dikkat çekti: 'Bu ülkenin pırıl pırıl beyinlerini kaybediyoruz...'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, avukatları aracılığıyla gençlere seslendi.

Kişisel X hesabı kapatıldığı için; "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından sesini duyuran İmamoğlu, "Gençlerimize bu güzel ülkede yaşamaları, çalışmaları ve üretmeleri için nedenler vereceğiz" dedi.

"İşler iyi gitmiyor elbette farkındayız. Güvensizlik ortamında fırsatını bulan evlatlarımızın yurtdışına bir şekilde çıkmanın peşinde olduğunu görüyoruz" diyen İmamoğlu, "Ekonomi sadece bir avuç azınlığa iyi. Eğitim ve akademi yerlerde. İşsizlik almış başını gidiyor, adaletsizlik her gün daha da büyüyor, hayat pahalılığı uçmuş durumda" ifadelerini kullandı.

"LİSELİLER, ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRMEYE TENEZZÜL BİLE ETMİYOR"

İmamoğlu, "LGS'de derece yapan 14 yaşında, ülkenin en zeki çocukları, lise bitmeden dünyanın en iyi ilk 100 üniversitesinden tam burslu kabul alıp, gidiyor. Türkiye'nin beyni liseliler, bu nedenle 21-22 Haziran'daki üniversite sınavına girmeye tenezzül bile etmiyor" dedi.

"PIRIL PIRIL BEYİNLERİ KAYBEDİYORUZ"

"Bu ülkenin pırıl pırıl beyinlerini kaybediyoruz. Bir ülkenin bundan daha büyük beka sorunu olabilir mi?" diyen İmamoğlu, "Bu düzeni kökten değiştirecek, bu çöküşe son vereceğiz. Bu gençlere ülkemizin ihtiyacı var. Bir avuç azınlığın sebep olduğu bu acı tabloya son vereceğiz. Biz gençlerimizin yeteneğine, azmine ve çalışkanlığına güveniyoruz, onlar da bu ülkeye güvenecekler. Bu ülkede yaşamayı, çalışmayı, üretmeyi yeniden sevecekler" sözlerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Gençlerimize bu güzel ülkede yaşamaları, çalışmaları ve üretmeleri için nedenler vereceğiz.

İşler iyi gitmiyor elbette farkındayız. Güvensizlik ortamında fırsatını bulan evlatlarımızın yurtdışına bir şekilde çıkmanın peşinde olduğunu görüyoruz. Ekonomi sadece bir avuç azınlığa iyi. Eğitim ve akademi yerlerde. İşsizlik almış başını gidiyor, adaletsizlik her gün daha da büyüyor, hayat pahalılığı uçmuş durumda.

LGS'de derece yapan 14 yaşında, ülkenin en zeki çocukları, lise bitmeden dünyanın en iyi ilk 100 üniversitesinden tam burslu kabul alıp, gidiyor. Türkiye'nin beyni liseliler, bu nedenle 21-22 Haziran'daki üniversite sınavına girmeye tenezzül bile etmiyor.

Bu ülkenin pırıl pırıl beyinlerini kaybediyoruz. Bir ülkenin bundan daha büyük beka sorunu olabilir mi? Bu düzeni kökten değiştirecek, bu çöküşe son vereceğiz. Bu gençlere ülkemizin ihtiyacı var. Bir avuç azınlığın sebep olduğu bu acı tabloya son vereceğiz. Biz gençlerimizin yeteneğine, azmine ve çalışkanlığına güveniyoruz, onlar da bu ülkeye güvecekler.

Bu ülkede yaşamayı, çalışmayı, üretmeyi yeniden sevecekler."



