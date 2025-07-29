İmamoğlu'ndan iktidara 'orman yangını' tepkisi: 'Şeffaf olun, partizanlığı bırakın'

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, günlerdir süren orman yangınlarına ilişkin iktidara tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Ormanlar yanıyor, ama iktidar hâlâ aynı sözleri tekrar ediyor, her eleştiriye aynı yanıt veriliyor:

“Yangınlara en hazırlıklı ülke biziz.”

Peki o zaman neden ormanlarımız hâlâ cayır cayır yanıyor?

Neden her yaz alevler canlıları, doğayı, köyleri yok ediyor?

Cevabı net:

"İKTİDAR, TEHDİDİ HALA KAVRAYAMIYOR"

İktidar, küresel ısınmanın büyüttüğü tehdidi hâlâ kavrayamıyor. Toplumun gösterdiği dayanışma ruhunun, gönüllü çabasının, canı pahasına ormanları koruyanlardaki seferberlik ruhunun gerisinden geliyor.

Ve en önemlisi, bu hayati meseleye bile siyasi kaygılarla yaklaşıyor.

Her yıl aynı şeyi yaşıyoruz: “Orman yangınlarına müdahale edecek yeteri kadar uçak var mı, yok mu?” İnsanlar hâlâ bunun kavgasını veriyor. Uçak yokken var diyenler, bugün “filo yeterli” diyor ama artık kimse inanmıyor.

Gelin şeffaf olun.

Gerçekleri gizlemeyin ki eksikleri birlikte tamamlayabilelim.

"PARTİZANLIĞI BIRAKIN"

Gelin partizanlığı bırakın.

Orman işçisini, uzmanı, yöneticiyi seçerken bölgeyi bilen, işi bilen liyakatli insanları tercih edin. Siyasi referanslara göre hareket etmeyin.

Ve lütfen...

Bir kez olsun ülkenin geleceğini düşünün. Demokrasiye darbe yaparken harcadığınız kaynakların küçük bir bölümünü uçaklara, helikopterlere, modern müdahale ekipmanlarına ayırın. Türk Hava Kurumu’nu ayağa kaldırın. Koordinasyonu ehil ellere verin. Yerel yönetimlerin gücünden, partisine bakmadan faydalanın.

"HEP BİRLİKTE SÖNDÜREBİLİRİZ"

Bu yangınları hep birlikte söndürebiliriz.

Ama önce, önyargıları, siyasi çıkarları ve ihmalleri yok etmemiz gerekiyor."