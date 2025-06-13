İmamoğlu'ndan, İsrail'in İran saldırısına ilk tepki: Tüm bölge ülkelerine çağrı yaptı!

İsrail’in İran’a dün gece düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami ve nükleer bilim insanları hayatını kaybetti.

İran basını, İsrail'in Tebriz'e yeni saldırılar düzenlediğini aktardı. Saldırıda en az 20 üst düzey komutanın öldüğü öne sürüldü.

İMAMOĞLU'NDAN "İSRAİL" TEPKİSİ

Saldırıya dünyadan ve Türkiye'den tepki yağarken; Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi.

Avukatları aracılığıyla "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından bir mesaj paylaşan İmamoğlu, tüm bölge ülkelerine çağrı yaptı.

İmamoğlu, "İsrail’in bu sabah İran’a karşı gerçekleştirdiği, bölgemizin istikrarını tehdit eden ve uluslararası hukuku çiğneyen saldırısını kınıyorum. ABD ve İran arasında yürütülmekte olan diplomatik müzakarelerin boşa çıkması, bölgemizdeki hiçbir ülkenin menfaatine değildir" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri, uluslararası toplumla birlikte derhal devreye girmeli; gerilimin tırmanmasını engellemek ve diplomasi kanallarını açık tutmak için çaba göstermelidir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"İsrail’in bu sabah İran’a karşı gerçekleştirdiği, bölgemizin istikrarını tehdit eden ve uluslararası hukuku çiğneyen saldırısını kınıyorum. ABD ve İran arasında yürütülmekte olan diplomatik müzakarelerin boşa çıkması, bölgemizdeki hiçbir ülkenin menfaatine değildir. Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri, uluslararası toplumla birlikte derhal devreye girmeli; gerilimin tırmanmasını engellemek ve diplomasi kanallarını açık tutmak için çaba göstermelidir."