İmamoğlu’ndan Mehmet Şimşek’e sert tepki: ‘Milleti yoksullaştırma planı tıkır tıkır işliyor!’

Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, sert bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu şunları yazdı:

“İki yıl önce %38 enflasyonla görevi alanlar, milletin çektiği bunca çileye rağmen %35’e düşüşü “başarı” diye sunuyor. Takdir milletimizindir!

Bu yönetim, milletin değil, yarattıkları ayrıcalıklı kesimin yanında durmaya devam ediyor.

Sonuç: Kriz büyüyor!

Bakan “program çalışıyor” diyor. Aynen katılıyorum: Milleti yoksullaştırma planı tıkır tıkır işliyor!

Dar gelirliye zam çok görülüyor. Açlık sınırı 26 bin lirayı aşarken, asgari ücret 22 bin, en düşük emekli maaşı 17 bin lira bile olamıyor.

Doğalgaza bir gecede %24 zam yapanlar, gıda enflasyonunun düştüğüne bizi inandırmaya çalışıyor.

Aziz Milletim,

Yüksek enflasyon bir tercihtir!

Kötü yönetim neden, enflasyon sonuçtur. Hukukun işlemediği yerde enflasyon düşmez. Enflasyonu sadece Merkez Bankası politikalarıyla kontrol altına alamazsınız. Tarım, ticaret, maliye politikalarında devrim olmadan enflasyon düşmez.

Kamu harcamaları denetlenmeden, vergi sistemi adil hale gelmeden, sanayi katma değer üretemezken ve çiftçi borç batağındayken enflasyon düşmez!

Çözüm bizdedir!

Emeği koruyan, sofrayı büyüten bir düzen, çiftçiyi destekleyen tarım politikaları, ihracatçıya nefes aldıran ekonomi, adil vergi, disiplinli bütçe ve uyumlu bir istikrar programı ülkemizi geleceğe ulaştıracaktır.

Ne yaparlarsa yapsınlar, isterlerse hepimizi hapse atsınlar bu gidişatı değiştireceğiz! Milletimizden çalınan huzuru, refahı ve umudu söke söke geri alacağız.

Türkiye büyürken, millet küçülmeyecek!

Çünkü biz vazgeçmeyiz.

Çünkü bu ülke bizim!”



