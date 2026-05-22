İmamoğlu'ndan 'mutlak butlan' kararı sonrası yeni mesaj: 'Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve partimizin yanındayım'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bir yatırımı daha hizmete açtı. Toplam 2,3 milyar TL’yi aşan maliyetle tamamlanan M5 Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı 2. Etabı olan Samandıra Merkez-Sultanbeyli Hattı törenle açıldı.

8 istasyondan oluşan ve Marmaray ile Metrobüs gibi ana hatlara entegre olan yeni metro, Üsküdar-Sultanbeyli arasını 50 dakikaya indirecek.

Anadolu Yakası için önemli ulaşım aksı oluşturan hattın açılışına İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, çok sayıda Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri, ulaşım sektörünün paydaşları, mahalle muhtarları ve yurttaşlar katıldı.

İMAMOĞLU, AÇILIŞA MESAJ GÖNDERDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende İBB Başkanvekili Nuri Aslan açılış konuşması yaparken, İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu da açılışa Silivri’den mesaj gönderdi.

MUTLAK BUTLAN SONRASI YENİ MESAJ

İmamoğlu'nun bu mesajı, dünkü "mutlak butlan" kararının ardından gelen ikinci mesaj oldu. Açıklamasında milli irade vurgusu yapan İmamoğlu, "Ben Genel Başkanımız Özgür Özel'in, Partimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayım" dedi.

“BU KIYMETLİ PROJEYE KATKI SUNMUŞ OLMANIN GURURUNU HİSSEDİYORUM”

İmamoğlu yeni mesajında şu ifadeleri kullandı:

“2024 yılında ilk etabını hizmete açtığımız Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı’nın ikinci etabını da tamamlayarak sizlerin hizmetine sunmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Bu kıymetli projeye katkı sunmuş olmanın gururunu hissediyorum. Emeği geçen herkese, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizin önceki ve bu dönem üyelerine… Belediyemizin ilgili birim yönetici ve çalışanlarına… Yüklenici firma yönetici ve emekçilerine teşekkür ediyorum.

Hattın ilk etabının açılışını sizlerle bir arada gerçekleştirmiştik. O gün şunu söylemiştim: ‘Yıllarca İstanbul’un bütçesini israfla, ihanetle tüketenler hâlâ akıllanmadılar. Vatandaşı yalanla, iftirayla, kurguyla, kumpasla kandırabileceklerini sanıyorlar’ İstanbul’un bütçesini milletten kaçıranlar o zamanki yalan ve iftiralarına yenilerini eklediler. Zalimleştiler. Milletin iradesini hiçe sayarak ülkeyi bir uçurumun eşiğine getirdiler.”

"5 YILDA, TOPLAM 65,1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA VE 62 İSTASYONDAN OLUŞAN 6 YENİ HATTI TAMAMLADIK”

“Aziz milletimiz yalanı, kumpası, şantajı kurgulayanı değil, derdine derman olanı, sorununa çözüm bulanı sever. İşte bu yüzden, vatandaşlarımızın bize olan inancı, güveni hiç eksilmedi. Çünkü biz; hiçbir zaman bahane üretmedik, her zaman çözüm ürettik. Göreve geldik ve bütün finansman sorunlarını, mühendislik eksikliklerini gidererek, aynı anda 10 metro hattında inşaata başladık. 5 yılda, toplam 65,1 kilometre uzunluğunda ve 62 istasyondan oluşan 6 yeni hattı tamamladık. Bu bir rekordu ve biz bütün bunları önümüze konan tüm engellemelere rağmen yaptık. Bize oy vermeyene neden metro yapacağız?” diyen bir zihniyete karşı mücadele ettik ve tüm kredi engellemelerine rağmen Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı’nı hizmete açtık.

Aynı partizan zihniyetin benzer engelleme örneklerini de Beylikdüzü-Sefaköy metro hattı, Söğütlüçeşme-Yenidoğan Metro Hattı, Eyüpsultan-Bayrampaşa ve Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvay projelerinde halen yaşıyoruz. 4 milyonluk koca bir nüfusa hizmet edecek Beylikdüzü Metrosu Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alınmayarak 8 kez, Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı tam 6 kez reddedildi. Yatırım programına alınmayan Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattının yapımını kendi öz kaynaklarımızla başlattık ve %25 oranında fiziki ilerlemeye ulaştık. Çünkü, 'Bize oy vermeyene neden metro yapacağız?’ zihniyetine karşı biz bu şehrin her mahallesine ve her insanına eşit hizmet götürme gayretinde olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Üstelik sadece kendi projelerimizi yapmakla kalmadık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 22 kilometrelik hattı da işletmek üzere devraldık ve hattın üretim maliyetini 10 ay gibi kısa bir sürede ödedik.”

"HALA GECE GÜNDÜZ İSTANBUL İÇİN ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORLAR"

“Tüm bunlar, bizim finansman ve yönetim becerimiz, bizim iş ahlakımız sayesinde oldu. Bizim halkçı, adil ve icraatçı belediyecilik anlayışımız sayesinde oldu. Biz her zaman, kamu kaynaklarını bir avuç insanın değil milletin hizmetine sunma anlayışıyla hareket ettik. Milletin parasını yine millete verdik. İşte bu nedenle, 12 metrekarelik hücremde içim çok rahat. Çünkü biliyorum ki; hemşerilerim milletin parasını yine millet için harcama mücadelemizi, sosyal adalet için verdiğimiz emeği ve İstanbul’un daha adil bir şehir olması yolunda gösterdiğimiz kararlılığı gördü.

Yüreklerinde ayrı bir yere koydu. Bana ve tutsak edilmiş yol arkadaşlarıma gönüllerinde çok özel bir yer açtı. Bu vesile ile benimle aynı hukuksuzluğa maruz bırakılan bu hatta gece gündüz demeden emeği geçen değerli yol arkadaşım Raylı Sistemler Daire Başkanımız Ceyhun Avşar’a da bir parantez açmak istiyorum. Liyakatli kadrolarımızın ahlakına, yönetim becerisine en önemli örnek isimlerden biri Ceyhun Avşar. Ümit ediyorum o ve tüm yol arkadaşlarım en kısa sürede ailelerine kavuşacak, İstanbul’a hizmet etmeye devam edecek. Hala gece gündüz İstanbul için çalışmalarına devam ediyorlar.”

“BEN GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL'IN, PARTIMIZIN VE TÜRKIYE CUMHURIYETI'NIN YANINDAYIM”

“Biliyorum ki, bugün bizi tutsak ederek milletimize hizmet etmekten alıkoyabileceğini sananlar, milletin iradesini, adalet duygusunu ve değişim arzusunu durduramayacaklarını da görecekler. Biz o zamana kadar, hangi şartlar altında olursak olalım, aynı azim ve kararlılıkla çalışacağız. Ben Genel Başkanımız Özgür Özel'in, Partimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayım. Milli irade şaşmaz bir terazidir. Millet iradesini kime teslim etmeyeceğine bugün itibariyle karar vermiştir. Bizler de sandıkta millet iradesini en iyi temsil edeceğine inanan neferleriz.”

“MESELEMIZ BÜYÜKTÜR. MİLLETÇE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE SAHİP ÇIKMA ZAMANIDIR”

“Bizler ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayanların takipçisiyiz. Erdoğan zihniyetinin yargı eliyle yürüttüğü siyasi darbelere karşı hep birlikte mücadelede kararlıyız. Alınan butlan kararı yok hükmündedir, sadece CHP'ye yapılan bir darbe değildir. Türkiye'ye, demokrasiye, Cumhuriyet'e bir darbedir. Anayasal düzeni yok etmektir. Cumhuriyeti sona erdirmektir. Meselemiz büyüktür. Milletçe Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkma zamanıdır! Milletine hizmet etmeyi vatan görevi bilenler yılmayacak. Her şey çok güzel olacak.

Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

NURİ ASLAN: NEREDEYSE HER GÜN YA VATAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEYİZ, YA ADLİYEDEYİZ, YA SİLİVRİ'DEYİZ

Daha sonra İBB Başkanvekili Nuri Aslan açılış konuşması yaptı.

Aslan, konuşmasına şu şekilde devam etti;

“Sözlerime başlamadan önce sizlere; haksız biçimde bir yılı aşkındır Silivri’de tutulan bir yiğidin, milyonlarca İstanbullunun helal oylarıyla seçilmiş belediye başkanımız ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selam ve sevgilerini getirdim. Ekrem Başkan ve liyakatli kadrolarımızın büyük bir bölümü tutsak; ülkemizin demokrasisi büyük bir sınav veriyor. Bir tarafta Silivri zindanındaki kardeşlerimiz, bir taraftan hukuk eliyle Cumhuriyet Halk Partili yapılanlar... Bakın bizler neredeyse her gün ya Vatan Emniyet Müdürlüğü’ndeyiz ya adliyedeyiz ya Silivri'deyiz ve tüm bunlara rağmen durmadan Ekrem Başkanımızın vizyonuyla İstanbul'a hizmet etmeye devam ediyoruz. Devletimize, milletimize ve bayrağımıza sahip çıkıyoruz; halkımız için çalışıyoruz.”

“İSTANBUL'U DEMİR AĞLARLA ÖRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

“Cumhuriyetimizin ilk ve en önemli adımlarından biri ülkemizi demir ağlarla örmekti. Henüz savaştan yeni çıkmış bir milleti düşünün; hayal edin şöyle bir, yokluk içinde ama umut dolu. Genç cumhuriyetin kadrolarını düşünün; ister henüz 1924 yılında şehirleri birbirine bağlamayı düşünen, ekonomik kalkınmayı ulaşım altyapısının ayrılmaz bir parçası olarak gören bir iradeyi düşünün. Onuncu Yıl Marşı'nda yazan ‘Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan’ dizelerini hatırlatmak isterim. İşte bizler bu milletin, o iradenin evlatlarıyız. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Demir yolları Türk milletinin refah ve uygarlık yollarıdır. Türkiye'de ekonominin, yaşamın yüksek gelişmeleri ancak demir yollarıyla olacaktır’ dediği noktadayız. İstanbul'u demir ağlarla örmeyi hedefliyoruz.”

"‘METRO FATİHİ’ OLARAK EKREM BAŞKANIMIZIN TUTUKLU OLMASINI ASLA KABUL ETMİYORUZ”

“Aynı anda en çok metro inşaatı yapan kent olmaktan gurur duyuyoruz. Aynı anda 10 metro inşaatı sürdüren, büyükşehir belediye başkanları bazında en çok metro hattı yapan ‘Metro Fatihi’ olarak Ekrem Başkanımızın tutuklu olmasını asla kabul etmiyoruz. Milletin evlatları haksız biçimde cezaevlerinde değil; sahada devletine ve milletine hizmet yolunda olmalıdır, görevlerinin başında olmalıdır. En kısa sürede aramızda olacaklarına benim inancım tamdır.”

“BİZ ‘DEVLETTE DEVAMLILIK ESASTIR’ DEDİK; YARIM BIRAKILAN PROJELERE, ‘MİLLETİN’ DİYEREK SAHİP ÇIKTIK”

“Vatanını seven herkes gibi bizim tek bir amacımız var: Halkımıza hizmet etmek. Gelin bu büyük hizmeti var eden mücadelemizi sizlere bir anlatayım. Ekrem Başkanımız 2019'da göreve geldiğinde, kağıt üstünde 140.9 kilometrelik 12 metro hattının yapım inşaatının devam ettiği görülüyordu. Tekrar ifade etmek istiyorum: Kağıt üstünde, yani hayalde. Ancak sahadaki gerçek bambaşkaydı. Bu hatların 103 kilometrelik bölümü ödenek olmadığı için, yani para olmadığı için, geriye kalanı ise durma noktasına gelmişti. Biz ‘Devlette devamlılık esastır’ dedik; yarım bırakılan projelere, ‘milletin’ diyerek sahip çıktık. Bahane üretmedik, çözüm ürettik. Tüm bunları devlet bankalarından tek kuruş kredi kullanmadan, yani devletin bankasından borç almadan, kendi finansmanımızı kendimiz bularak yaptık.”

“2019'DA 157.2 KİLOMETRE OLAN İBB RAYLI SİSTEM UZUNLUĞUNU 244.3 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

“23 Haziran 2019'dan sonra toplam 65.1 kilometre uzunluğunda ve 62 istasyondan oluşan 6 yeni hattı tamamladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 22 kilometrelik hattı da işletmek üzere parasıyla devraldık; yani bakanlığa parasını ödedik, satın aldık. Bu hatların yapım maliyetini, yani 22 kilometrelik hattın yapım maliyetini tam 10 ay içinde ödedik. Normalde bakanlığın bunu 30 ile 50 yıl içinde bizden tahsil etmesi gerekirken sırf Ekrem İmamoğlu Büyükşehiri yönetiyor diye 10 ayda bu parayı geri aldılar.

Biz de ‘Borç yiğidin kamçısıdır’ dedik; ‘Alın paranızı, tutun’ dedik ve susturduk onları. Aynı zamanda bu hatların araçlarını da biz temin ettik; yani hattı verdiler, aracı vermediler. 2019'da 157.2 kilometre olan İBB raylı sistem uzunluğunu 244.3 kilometreye çıkardık. 136 kilometresi de Ulaştırma Bakanlığı tarafından işletilen hatlar eklendiğinde, şu anda 2026 itibariyle İstanbul'da toplam hat uzunluğu 380.7 kilometreye ulaştı. Bu bir rekordur; bu kadar kısa zamanda bu kadar metronun kullanılması bir rekordur. Ancak bizim derdimiz rekor kırmak değil, bizim derdimiz hayal projeler üretmek değil; bizim derdimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan milletimize hizmet etmektir.”

“BİZİM ŞİARIMIZ, MİLLETE HİZMET ETMEK. MİLLETE HİZMET EDENLERİN YOLU ASLA KAPANMAZ”

“Bugün açılışını yaptığımız hattın hikayesi de hizmet mücadelemizin en büyük örneklerinden biridir. Bakın, 2017 yılında ihale edilen bu proje finansman yetersizliği yüzünden, yani o dönemki belediye başkanlığı, o dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenler para bulamadığı için bu hattın imalatını durdurmuşlardı. İhaleyi yapmışlar, şantiye binasını kurmuşlar; o da tüm sürecin yüzde dördüne geliyor. Yani neredeyse hiç başlamamışlar. Ama ne oldu? 2019 yılında bir babayiğit, bir kez de değil tam üç ay içinde iki kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2020 yılında bu milletin harcadığı para boşa gidemez dedi, her şeye sahip çıktı ve çalışmaları yeniden başlattı.

Önümüze engeller çıkarıldı; dış finansman talebimiz tam bir buçuk yıl onaylanmadı ve ötelendi. Yani bu hattın açılması aslında ötelendi. Ama her şart ve koşulda milletine hizmet etmeyi ibadet bilen bizler, Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları, durmadan çalışmaya devam ettik. 2025 yılında artık hat bitme noktasına geldiğinde, bir buçuk yıl sonra imzayı attılar. Ve biz bu parayı hızlıca yurt dışından ve yurt içindeki bankalardan bulduk. Ancak bu parayı beklerken peki biz durduk mu? Asla durmadık! Bizi kimse yolumuzdan şaşırtamaz, durduramaz. Bizim yolumuz kapanmaz; çünkü bizim şiarımız, inancımız millete hizmet etmek. Millete hizmet edenlerin yolu asla kapanmaz. Öz kaynaklarımızla çalışmaya devam ettik.”

“EKREM İMAMOĞLU BELEDİYECİLİĞİ TARİHİNDE İLK KEZ SULTANBEYLİ’NE METRO GETİRİYOR”

“Bakın biz bu hattı 2025 yılında açabilirdik ama bir imza yüzünden bir buçuk yıl beklettiler bizi. Sultanbeyli'ye tarihinde ilk kez metro geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu belediyeciliği, Sultanbeyli'ye ilk kez metroyu getiriyor; halkçı belediyecilik işte bu! Bu hat ile Üsküdar'dan Sultanbeyli'ye ulaşım süresini 50 dakikaya düşürüyoruz. Hattımız saatte yaklaşık 65 bin yolcu taşıyacak kapasiteye sahip. Hayal kurun; bir saatte 65 bin kişiyi taşıyacağız. Milyonlarca İstanbullunun hayatı kolaylaşacak. Günde 65 bin, bunu yılla çarpın... Ve sadece Sultanbeyli'de oturanlar yararlanmayacak; Sancaktepe de yararlanacak, Çekmeköy de yararlanacak, Üsküdar da yararlanacak.

Ayrıca mevcut minibüs ve otobüs hatlarımızı, yeni açılan metro ve raylı sistem duraklarına göre entegre olacak şekilde yeniden düzenliyoruz. Bizim bu millete borcumuz var, bizim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borcumuz var. Biz asgari ücretlinin, her işçinin, her emekçinin, hem esnafın hem de sanayicinin yanında olacağız. Bu ülkeyi yarınlara umutla taşıyacağız gelecek arkadaşlarımızla; ve göreceksiniz yarının Türkiye'sini. Sakın umudunuzu bu ülkeden kesmeyin; umut İstanbul'dan yola çıkacak ve tüm Türkiye'yi aydınlatacak. Dolayısıyla sanayici umudunu kesmesin, emekçi de kesmesin. Vatandaşlarımız daha kısa sürede, daha konforlu ve aktarması kolay şekilde evine ulaşacak; yani bir metroyla gelecekler. Eğer metroya çok uzak bir yerde oturuyorlarsa da dikey hatlarla, minibüs ve otobüs hatlarıyla onları daha kısa sürede evine ulaştıracağız.”

“YENİ AÇTIĞIMIZ METRO HATTIMIZ 9 GÜN İSTANBULLULARA ÜCRETSİZ OLARAK KULLANDIRILACAK”

“Bu vesileyle duyurmak isterim: Metro hattımız açılışa özel olarak, bugünden itibaren 5 gün, 4 gün de Kurban Bayramı dahil olmak üzere toplam 9 gün İstanbullulara ücretsiz olarak kullandırılacak. Vallahi kardeşim, hiç ‘Bravo’ filan demeyin; sizin paranızı size harcıyoruz, helalihoş olsun. Kendi emeğimiz, kendi alın terimiz. Tüm bunları yaparken, tüm bu hizmetleri İstanbul'da yaparken Ekrem İmamoğlu'nun halkçı belediyecilik anlayışıyla ve vizyonuyla; ‘Bu sokaktan kim, kime oy verdi?’, ‘Bu ilçe kime oy verdi?’, ‘Bu adam neci?’ diye bakmadık.

Bizim için yurdun dört köşesindeki herkes bizim anamızdır, bacımızdır, kardeşimizdir. Kime oy verdiği hiçbir zaman bizim için önemli olmadı. Bizim için, Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları için milletimiz bir bütündür. Saraçhane milletimizin evidir; İstanbul Büyükşehir Belediyesi milletimizindir, yani sizindir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi size emanettir 16 milyon İstanbulluya. Kimin ihtiyacı varsa, kim kendini yalnız hissediyorsa Ekrem İmamoğlu onun yanındadır. Onun gelemediği yerde kardeşleri onun yerine gelir ve yanınızda durur. Sizin yanınızda olmaya, her şart ve koşulda milletin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim sevdamız öyle lafla değil; kalpten İstanbul! Biz kalbimizle İstanbul'u seviyoruz, sadece dilimizle değil; ve bunun için çok çalışıyoruz.”

“HEM NİCELİK HEM DE NİTELİK OLARAK İSTANBUL RAYLI ULAŞIM AĞINA DEĞER KATIYORUZ”

“Hem nicelik hem de nitelik olarak İstanbul raylı ulaşım ağına değer katıyoruz. Bunun için araç yatırımlarımızda da önemli bir ivme yakaladık. M12 metro hattı için metro araçlarını sahaya indirerek başladık. Kadıköy - Kaynarca, Sabiha Gökçen ve Pendik - Sabiha Gökçen hatları için araç süreçleri devam ediyor. Metro yatırımlarımız sadece hatlarla sınırlı değil; yüzde 61 yerlilik oranıyla, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla, yerli ve milli makine ekipmanla ‘Tram34’ üretimini yapıyoruz.

Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aynı Haliç Tersanesi'nde olduğu gibi üretiyor. Deniz taksiler üretiyor ya, aynısını metroda şimdi ‘Tram34’ metro araçları üreterek yapıyor ve bu ülkeye hizmet ediyoruz. Paramızı yurt dışına değil, bu ülkeye harcıyoruz; bu ülkeye fabrika kuruyoruz. Yerli ve milli duruşumuzu cumhuriyetin kuruluşundan beri devam ettiriyoruz; çünkü biz cumhuriyetin çocuklarıyız, çünkü bizim yolumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu. Tabii ki üreteceğiz, tabii ki emekçinin yanında yer alacağız, tabii ki köylünün yanında yer alacağız, tabii ki sanayicinin yanında yer alacağız.”

“HER GÜN 3 MİLYON İSTANBULLUYA METRO HATLARIMIZLA HİZMET VERİYORUZ”

“Göreve geldiğimizde 13 olan hat sayısını 18'e, 158 olan durak sayısını, yani istasyon sayısını tam 236'ya çıkardık. Yani hayal kurun: 25 yılda 158, 7 yılda 236. Biz her gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tam 3 milyon civarında İstanbulluya metro araçlarımızla, metro hatlarımızla hizmet veriyoruz. Türkiye'de raylı sistemleri kullanan her iki kişiden birini, yani 86 milyon yurttaşımız arasında raylı sistem kullanan her iki kişiden birini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Metro A.Ş. şirketi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi taşıyor. Düşünün, 86 milyon nere? Türkiye'de iki kişiden birinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yerden bir yere taşınması neler demek?

İşte bu güçle, dünyanın çevresini her yıl 3 bin 16 kez metro araçlarımızla dolaşıyoruz. Yani her gün dünyanın etrafında metro araçlarımızla 8'den fazla, ayda ise 251'den fazla kez dolaşıyoruz. Şuna bir bakar mısınız? Metrobüslerimiz ve İETT otobüslerimizle 1.5 milyarlık Çin nüfusundan daha fazla nüfusu taşıyoruz. Bakar mısınız; metro araçlarımızla yılda 900 milyon yurttaş taşıyoruz. Bu da Avrupa Birliği nüfusunun tam iki katı. İki katı Avrupa'yı sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz taşıyoruz. Bu kime yakışır? Tabii ki de bize yakışacak. Niye? Biz dünyanın başkentiyiz. Bizim başkanımızın adı Ekrem İmamoğlu, tabii ki de o yapacak.”

“DÜNYADA PARMAKLA GÖSTERİLEN BİR METRO ALTYAPISINI BU GÜZEL ŞEHRE KAZANDIRACAĞIZ”

“Bu daha başlangıç Türkiye'ye hizmet için. Göreceksiniz, önümüzdeki onlarca yıl Ekrem İmamoğlu'yla beraber bu ülkede başardığımıza hep beraber şahitlik edeceğiz. İstanbul'da 700 kilometreyi aşan bir raylı sistem ağı vereceğiz. Dünyada parmakla gösterilen bir metro altyapısını bu güzel şehre kazandıracağız. En son teknolojiyi ve en son imalat yöntemlerini kullanıyoruz. Bazı hatların geç açılma sebebi sürücüsüz metrodan dolayıdır; çünkü uluslararası standartlara uymayan hiçbir şeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapmaz, yapmayacaktır. Uzun sürmesinin sebebi hattın 9 ay boyunca test edilmesidir. Yoksa 9 ay önce de açardık ama biz Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları olarak yasa, yönetmelik, kanun bilen ve onlara uyarak hizmet eden insanlarız.”

“CUMHURBAŞKANIM, SİZ İMZALAYIN; BİZ İSTANBUL'U DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİ YAPALIM”

“Sizlerin huzurunda, 16 milyon İstanbullu adına buradan bir konuyu da paylaşmek isterim: Sefaköy - Avcılar - Esenyurt - Beylikdüzü metrosunu Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasında bekliyoruz. İnşallah İstanbul'u çok sevdiğini söyleyen Cumhurbaşkanımızla biz de yürekten ve kalpten İstanbul'u seviyoruz; gelsin, İstanbul'a beraber hizmet edelim. Açsın imzayı, temeli birlikte atalım; Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızla açılışına onu da davet edelim. Yeter ki hizmet olsun, yeter ki mesele İstanbul'a bir şey kazandırmak olsun. Bu millet için biz her şart ve koşulda herkesle masaya oturup konuşacak ve millete hizmet edecek durumdayız.

Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattı, Yenikapı - Kirazlı metro hattı ve Haliç tramvay hattıyla entegre olacak şekilde tasarlanan Eyüpsultan - Bayrampaşa tramvay hattı da hâlâ yatırım programına alınmadı. Ancak biz ne yapıyoruz? Her zamanki gibi Cumhurbaşkanımızdan imza bekliyoruz tabii ki ama öz kaynaklarımızla da yolumuza devam ediyoruz. Çünkü biz bunu ibadet sayarak yapıyoruz. Kul yetişmezse Cenab-ı Allah bizimledir, hiç kimsenin şüphesi olmasın. O da gelir Silivri'den Allah'ın yardımıyla milletine hizmet etmeye devam eder. Projeler hazır, hepsinin kaynağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanım, siz imzalayın; biz İstanbul'u dünyanın en güzel şehri yapalım.

Bir imzanız kaldı; o imzadan sonra Beylikdüzü metrosunu şehrimize kazandıralım. Biz de diyelim ki: Tayyip Erdoğan döneminde bu imza atıldı. Sadece Ekrem İmamoğlu döneminde değil; Tayyip Erdoğan imzayı attı, Ekrem İmamoğlu açılışını gerçekleştirdi. İşte hep birlikte davulla, zurnayla o metroları açalım; kurdelesini beraber keselim, beraber yürüyelim. Bu memleketin geleceğinde uzlaşalım ve barışalım; barıştan ve huzurdan yana olalım. Yeni metroları bekleyen İstanbul halkının yüzünü gelin birlikte güldürelim, gelin bu işi çözelim artık. Bu işi, millete hizmet işini bir siyaset kavgası haline dönüştürmeyelim; bu güzel işi daha fazla siyasete kurban etmeyelim. Millete hizmet etmek için seçildiğimiz makamları hizmetle taçlandıralım.”

“TÜM SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARINI, MİLLETVEKİLLERİNİ VE BAKANLARI, ÜMRANİYE - ATAŞEHİR - GÖZTEPE HATTININ AÇILIŞINA, 29 EKİM'E ŞİMDİDEN DAVET EDİYORUM”

“İstanbullular, inşallah bu sene sonuna doğru Anadolu Yakası'nın doğu-batı ulaşım koridorunu kuzey-güney ile bağlayacak olan 13 kilometrelik, 11 istasyondan oluşan Ümraniye - Ataşehir - Göztepe hattımızın açılışını da sizlerle birlikte yapacağız. Buradan tekrar ifade ediyorum: Haziran ayında test sürüşü yapacağız, bu yılın sonunda da açacağız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız... Gelin hep beraber İstanbul'a birlikte hizmet edelim.

Tüm siyasi parti genel başkanlarını, milletvekillerini ve bakanları, Ümraniye - Ataşehir - Göztepe hattının açılışına, 29 Ekim'e şimdiden davet ediyorum. Kimse ‘Beni davet etmedi’ demesin, ‘Haberim yoktu’ demesin; bütün milletin huzurunda söylüyorum, buyurun gelin. Hattımızın yapımında emeği geçen tüm kardeşlerime, mühendislere, müşavir firmaya ve bürokratlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”

“BU HATTI HEM EKREM İMAMOĞLU HEM DE CEYHUN AVŞAR'IN ADINA DA BURADA AÇIYORUZ”

“Aziz hemşehrilerim; Silivri'de tutulan ama dostlarına duruşma salonunda dönüp ‘O hatları bitirin’ diye seslenen Raylı Sistemler Daire Başkanımız Ceyhun Avşar'a selamlarımı iletiyorum. O da çok emek verdi. Burada olmayı en çok hak eden isimlerden biri tabii ki İstanbul'un metro fatihi ve bir sonraki hükümetin kurucusu Ekrem İmamoğlu ise, bu metronun yapımında en büyük emeği olan Ceyhun Avşar da burada olmayı o kadar hak ediyordur.

Bu hattı hem Ekrem İmamoğlu hem de Ceyhun Avşar'ın adına da burada açıyoruz. Keşke bu makası, bu kurdeleyi onlar kesseydi ancak millet hizmet bekler ve zaman kaykmak istemez. Dolayısıyla onlar Silivri’de geleceğe hazırlanırken, biz de bugün hazır olan, onların yaptığı hizmeti millete sunuyoruz. Bu millet, bu insanlar asla kendine hizmet edeni unutmaz. Sanki geçici bir süre için böyle unutturulmuş gibi davranılabilir ama gönülden gönüle giren asla gönülden kolay çıkmaz. Bu millet kendine hizmet edeni baş tacı eder. Hiç kimse umudunu kesmesin. Cumhuriyetin evlatları, cumhuriyetin mirasına sahip çıkmaya devam ediyor; cumhuriyetin kurucu kadrolarının fikrini benimsiyor ve devam ettiriyor. Kimse umutsuzluğa kapılmasın; bizim ülkemiz çok güçlüdür, bizim milletimiz çok güçlüdür. Bu güçlükleri de el birliğiyle aşacağız. Biz beraber mücadele edeceğiz; bizlere düşen bu süreçte memlekete hizmet yolunda daha çok, daha çok çalışmaktır. Moral bozmak yok! Tam yol ileri, tam yol ileri! Hepinize teşekkür ediyorum.”