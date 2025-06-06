İmamoğlu’ndan videolu ‘mega proje’ paylaşımı: ‘Tüm Türkiye’de de yapacağız!’

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı bir paylaşım yaptı.
İmamoğlu “Bizim mega projemiz” notuyla paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı:
“Bizim mega projemiz kreşler.
Yuvamız İstanbul kreşleriyle evlatlarımızın gözlerinde parlayan ışığı tüm Türkiye’ye yayacağız.
İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız.”
Bizim mega projemiz kreşler.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 6, 2025
Yuvamız İstanbul kreşleriyle evlatlarımızın gözlerinde parlayan ışığı tüm Türkiye’ye yayacağız.
İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız.
Ekrem İmamoğlu pic.twitter.com/2Gcj2F52nj