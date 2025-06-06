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İmamoğlu’ndan videolu ‘mega proje’ paylaşımı: ‘Tüm Türkiye’de de yapacağız!’

İmamoğlu’ndan videolu ‘mega proje’ paylaşımı: ‘Tüm Türkiye’de de yapacağız!’

6.06.2025 20:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İmamoğlu’ndan videolu ‘mega proje’ paylaşımı: ‘Tüm Türkiye’de de yapacağız!’

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yuvamız İstanbul kreşleriyle evlatlarımızın gözlerinde parlayan ışığı tüm Türkiye’ye yayacağız” ifadelerini kullandı.

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu “Bizim mega projemiz” notuyla paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim mega projemiz kreşler. 

Yuvamız İstanbul kreşleriyle evlatlarımızın gözlerinde parlayan ışığı tüm Türkiye’ye yayacağız.

İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız.”

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