İmamoğlu’ndan videolu ‘mega proje’ paylaşımı: ‘Tüm Türkiye’de de yapacağız!’

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu “Bizim mega projemiz” notuyla paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim mega projemiz kreşler.

Yuvamız İstanbul kreşleriyle evlatlarımızın gözlerinde parlayan ışığı tüm Türkiye’ye yayacağız.

İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız.”