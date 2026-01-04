Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmamoğlu'ndan videolu mesaj: '2026 bu kara düzenden kurtulduğumuz yıl olacak'

4.01.2026 21:44:00
Haber Merkezi
CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, videolu bir mesaj yayımladı. İmamoğlu videosunda "2026 bu kara düzenden kurtulduğumuz yıl olacak" dedi.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan videolu mesaj yayımladı.

İmamoğlu, "2026 bu kara düzenden kurtulduğumuz yıl olacak" dedi.

İmamoğlu, video mesajına, "Milletimiz sonuna kadar adalet için, hak ve hukuk için mücadele etmeye kararlıdır. Aziz milletimizin hakkı özgürlüktür" notunu düştü.

