İmamoğlu’ndan yurt açılışına mesaj: ‘Ama yetmez!’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şişli Mecidiyeköy’deki arazisinde, “Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezi” projesini, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci kuruluş yıldönümünde hayata geçirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Aralık 2022’de temelini attığı merkez bünyesinde yer alacak kız yurdunun isminin “Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu”, yine projede “Meydan Camii” olarak belirlenen ibadethanenin adının da ‘Halaskargazi Camii” olarak düzenlenmesi talimatını verdi.

Arazi değeri 6.5 milyar TL olan taşınmazda, 800 milyon TL harcanarak tamamlanan projenin açılışı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve 19 Mart operasyonları sonrası cezaevinde bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Açılışta, İmamoğlu’nun Silivri’den yolladığı mektup, okundu. İmamoğlu, 221 gündür tutulduğu hücresinden yazdığı satırlarda, öğrencilere programın sunucusu Tuğrul Tuna tarafından gençlere şu sözlerle seslendi:

“2021’DE 3 ÖĞRENCİ YURDU İLE BAŞLAMIŞTIK, BUGÜN TAM 16 ÖĞRENCİ YURDUNA ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ”

“Silivri’den Şişli’ye kocaman bir merhaba. 2019’dan bu yana İstanbul’da çok sayıda hizmet ürettik, icraat ve yatırım yaptık. Altyapıdan üst yapıya, sosyal desteklerden kültürel faaliyetlere, ulaşım hizmetlerinden çevre yatırımlarına kadar vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için canla başla çalıştık. Her güne yeni bir projeyi sığdırdığımız hizmet maratonları yaptık, kendimizle yarıştık. Bütün projelerimiz içerisinde bana en çok mutluluk veren, beni en çok heyecanlandıranlar, çocuklar ve gençlere yönelik olanlardır. Çünkü onlar, Atatürk’ün dediği gibi, ‘Geleceğin ışık saçan çiçekleridir.’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde, ilk kez bizim açtığımız kreşler ve öğrenci yurtları, benim için çok büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. 2021’de 3 öğrenci yurdu ile başlamıştık, bugün tam 16 öğrenci yurduna ulaşmış durumdayız.

“GENÇLER, TÜRLÜ TÜRLÜ AYRIMCILIKLARA MARUZ KALIYOR”

Gençlerimize sahip çıkmak zorundayız. Onlara barınma, beslenme, eğitim imkanlarının sunulması, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması milletçe hepimizin sorumluluğundadır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, bizzat kurucusu tarafından gençlere emanet edilmiş bir ülkedir. Ama ne yazık ki, bugün ülkemizde gençlerin kıymeti bilinmiyor. Gençlerin en basit, en doğal ihtiyaçları bile yeterince karşılanmıyor. Gençlere kendini özgürce ifade edebilme ve gençliklerini doya doya yaşama fırsatı verilmiyor. Gençler; plansız, bilimsellikten uzak, sürekli değiştirilen, çağın gereklerini karşılamaktan uzak bir eğitim sistemi içerisinde geleceğe yeterince hazırlanamıyorlar. Ağır bir işsizliğe ya da sahip oldukları bilgi ve yeteneklerle uyumlu olmayan, düşük ücretli işlere mahkûm ediliyorlar. Gençler, türlü türlü ayrımcılıklara maruz kalıyorlar. Bütün bunların sonucunda yaşama sevinçlerini, geleceğe dair umutlarını yitiren gençler, yönlerini dışarıya çeviriyor ve çareyi ülkeyi terk etmekte buluyor.

“BU GİDİŞAT ANCAK, GENÇLERDEN ÖĞRENMEYE AÇIK VE HEVESLİ BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA TERSİNE ÇEVRİLEBİLİR”

Yaşamakta olduğumuz çok acı, çok yürek sızlatan bir tablodur. Bu gidişat ancak, tüm gençlere sevgi ve özenle yaklaşan, gençleri dinlemeye, anlamaya, gençlerden öğrenmeye açık ve hevesli bir yönetim anlayışıyla tersine çevrilebilir. Elbette gençlerimize dünyanın en ileri eğitim imkanlarını sunmalıyız. Ama yetmez! Dünyanın en ileri adalet ve demokrasi, hak ve hürriyet standartlarını da sunmak zorundayız. Aksi takdirde Atatürk’ün önümüze koyduğu, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefine asla ulaşamayız. Gençlerimiz, adaletin ve özgürlüğün hâkim olduğu bir ülkede yaşadıklarını, bu ülkenin sahibi olduklarını en güçlü şekilde hissedebilmelidir.

“HAYATINIZI ZORLAŞTIRAN SORUNLARI, ANCAK SİZLERLE BİRLİKTE ÇÖZEBİLİRİZ”

Sevgili genç arkadaşlarım; özgür ve mutlu bir Türkiye, siz değerli gençlerin aklı ve enerjisi olmadan kurulamaz. Çünkü sizler; öğrenmenin, üretmenin, hayatı doya doya ve kardeşçe yaşamanın güzelliğini herkesten iyi biliyorsunuz. Sizlere siyasi fikir, inanç ya da hayat tarzı dayatmak ne düşüneceğinizi ne dinleyeceğinizi, nasıl eğleneceğinizi belirlemek yöneticilerin hakkı ve haddi değildir. Yöneticiler, sadece gençlere sahip oldukları potansiyelleri açığa çıkarmak için gerekli imkanları sağlamakla yükümlüdür. Sizlerin hayatını zorlaştıran sorunları ancak sizlerle birlikte çözebiliriz. Ben, sizlerin o koca yüreklerinize, o güzel enerjinize, o pırıl pırıl aklınıza, sağduyunuza, cesaretinize sonsuz güveniyorum. Bu ülke nice Zübeyde Hanımların, nice Mustafa Kemallerin ülkesidir. Bu inançla, Şişli Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdumuzun hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yurdun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Kalın sağlıcakla. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı”

ASLAN: “EKREM İMAMOĞLU YOLA ÇIKTIĞINDA, YANINDA EN ÇOK GENÇLER VARDI”

Açılış töreninde konuşan İBB Başkanvekili Aslan da özetle şunları söyledi:

“16. yurdumuzu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyet’imizin 102. yılında açmanın mutluluğu içindeyiz. Hepinize aylardır hukuksuzca Silivri zindanında tutulan, İstanbul’un seçilmiş başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını iletmek isterim. O Ekrem İmamoğlu ki yola çıktığında yanında en çok gençler vardı. Kollarını sıvadığında, ‘Gençliğimiz var’ diye haykırdı. Gençliğiyle, gençler için çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. Ve biliyoruz ki İstanbul’un, Türkiye’nin gençleri de Ekrem Başkanlarını çok seviyor. Ekrem Başkanımız, bir İstanbul hayal etti. Çocukları mutlu, kadınları güvende, büyükleri sağlıklı, gençleri kaygısız. Bu hayali gerçek de kıldı.

“İSTANBUL’UN EN KIYMETLİ ARAZİLERİNİ, GENÇLERİMİZİN HİZMETİNE SUNUYORUZ”

İstanbul’da 2019’dan itibaren, imkansızlıklar yüzünden bir gencimizin bile eğitimden mahrum kalmasına izin vermedik, vermiyoruz. Barınmadan beslenmeye, eğitim desteklerinden istihdama kadar hayatlarının her anında yanlarında oluyoruz. ‘Sizin işiniz eğitim desteği mi vermek’ dediler. Verdik. ‘Çocuklara Halk Süt dağıtarak seçim mi kazanılır’ dediler. Dağıttık. ‘Sizin işiniz kreş açmak mı’ dediler. Açtık. ‘Sizin işiniz yurt yapmak mı’ dediler? Cumhuriyetimizin 102. Yılında, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin adını verdiğimiz Zübeyde Hanım Kız Yurdu’nu, 16’ncı yurdumuzu açıyoruz. İstanbul’un en kıymetli arazilerini, büyük yatırımlar yaparak, gençlerimizin hizmetine sunuyoruz.

“BAŞKANLARIMIZ DÖNENE KADAR ONLARIN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Arazi değeri 6.5 milyar TL olan bu alana 800 milyon TL yatırım yaparak, İstanbul’umuzun kalbi Şişli’de, Zübeyde Hanım Kız Yurdumuzu tamamladık. Gönül isterdi ki bu açılışta hem Ekrem Başkanımız hem de Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan bizimle birlikte olsaydı. İnanıyorum ki en kısa sürede başkanlarımız dönecek ve halkımıza ve ülkemize hizmet etmeye devam edecekler. Başkanlarımız dönene kadar onların emanetine sahip çıkmaya, hız kesmeden hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ata’mızın bizlere emanetini, en değerli hazinemiz Cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruyacağız.

İBB’NİN 16’NCI YURT BİNASI

Açılışı yapılan yerleşkede, yurt binasının haricinde; cami, kültür merkezi, meydan ve etkinlik alanları da bulunuyor. Mülkiyeti İstanbul İmar A.Ş. uhdesinde olup, yurt hizmetlerinde kullanılmak üzere İBB’ye kullanım izni verilmiştir. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yurt binası, İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yurt Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından öğrenciler için hazır hale getirildi. İBB’nin 16’ncı yurt binası olan yapı, 29 Eylül 2025 tarihi itibariyle de öğrenci kabulüne başladı.

“82 ODA İLE 326 ÖĞRENCİYE HİZMET EDECEK”

Modern yurt binasında; 81 adet 4 kişilik öğrenci odası ve 1 adet 2 kişilik öğrenci odası olmak üzere, 82 oda ile 326 öğrenciye barınma hizmeti verilecek. Yurtta her odada ranza ve yatak, buzdolabı, elbise dolabı, çalışma masası, sandalye ve kitaplık yer alıyor. Duş ve WC alanlarının odalarda konumlandırıldığı yurtta; yemekhane, hobi mutfağı, bilgisayar odası, TV aktivite odası, kütüphane, spor salonu, çamaşırhane ve ütü odası, mescit, valiz odası ve ziyaretçi bekleme alanı öğrencilerin ortak kullanım alanlarıdır. 24 saat kesintisiz internet, 24 saat sıcak su, temizlik hizmeti, güvenlik hizmeti ve elektrik kesintilerine karşı jeneratör bulundurulması da yeni yurdun sunduğu imkanlar arasında yer alıyor. Hızlı ve güvenilir veri iletişimi için tüm yapı genelinde fiber optik altyapı uygulandı. Yapı içi ve çevresi, dahili ve harici kameralar ile 7/24 izlenip ve güvenlik kontrolü sağlanıyor.

“TOPLU ULAŞIM AĞININ MERKEZİNDE”

İBB Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu, İstanbul’un en merkezi noktalarından biri olan Mecidiyeköy’de konumlandı. M7 Yıldız – Mahmutbey Metrosu Mecidiyeköy durağı (5. Çıkış), yurt kapısına sadece birkaç adım uzaklıkta. Metroya inen bir öğrenci, aynı şekilde M2 Hacıosman – Yenikapı metrosunu da kullanabiliyor. Mecidiyeköy metrobüs ve otobüs durakları, yurda beş dakikadan daha az bir yürüme mesafesinde. Toplu ulaşım ağının merkezinde oluşu, İstanbul’daki birçok üniversiteye kolayca erişim imkânı sunuyor. Üniversite hayatı boyunca bu yurtta kalacak öğrencilerimiz, İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasına, kültür-sanat etkinliklerinin düzenlendiği alanlara, spor etkinliklerine, alışveriş merkezlerine ve şehrin diğer sosyal olanaklarına da kolayca ulaşabilecek."

İBB’NİN 16 ÖĞRENCİ YURDU

2025-2026 döneminde hizmet verecek İBB'ye ait yükseköğrenim öğrenci yurtları şunlar:

Avcılar-1 Kız Öğrenci Yurdu, Avcılar-2 Kız Öğrenci Yurdu, Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu, Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu, Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu, Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu, Şişli Erkek Öğrenci Yurdu, Maltepe Kız Öğrenci Yurdu, Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu, Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu, Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu, Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu, Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu, Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu, Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu ve Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu.