İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltında... CHP'den jet tepki: 'Bırakın bu ayak oyunlarını!'

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarından İbrahim Özkan, gözaltına alındı.

Özkan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Özkan, ifade işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

CHP'DEN JET TEPK İ : HERKES İ N B İ R ONURU VAR!

Özkan'ın gözaltına alınmasına, CHP'den sert tepki geldi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, X'ten yaptığı paylaşımla iktidara seslendi.

"Artık aklınıza hangi isim geliyorsa gözaltına alıp İÇİ BOŞ dosyayı doldurmaya çalışıyorsunuz. Sağduyulu hiç kimse kalmadı mı!?" diye soran Zeybek, şöyle devam etti:

"Bu nasıl bir yöntem! 'Yaptım, oldu' anlayışıyla insanların kapısına dayanmak, suçluymuş ALGISI yaratmak bir türlü çıkaramadığınız iddianameyi doldurmaz, doldurmayacak.

Bu pervasızlıktan vazgeçin.

Herkesin bir onuru var. BIRAKIN BU AYAK OYUNLARINI!

Bizim arkadaşlarımız dürüst ve merttir. Hepsinin sonuna kadar arkasındayız."