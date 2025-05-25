İmamoğlu’nun diploma iptaliyle ilgili önergeye İstanbul Üniversitesi’nden yanıt geldi: Rektörlük İmamoğlu’nu aday da yapmıyor





İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, TBMM Başkanlığı’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaliyle ilgili sunulan önergeye Rektör Osman Bülent Zülfikar’ın adıyla yanıt verdi. Diploma iptali kararındaki “yokluk” ve “açık hata” ifadelerinin somut deliline önerge yanıtında değinmeyen rektörlük, “İmamoğlu’nun diplomasının iptali seçimlerde aday olma hakkını etkileyebilir mi?” sorusuna karşı “Yükseköğretim mezuniyeti şartı aranan durumlarda bu şart sağlanmamış olacaktır” yorumunu yaptı.

DEM Parti’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalini 21 Mart’ta Meclis gündemine taşıdı. Gergerlioğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Bakan Tekin önergeyi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) yöneltti. YÖK de iptal işlemini yapan İstanbul Üniversitesi’ne devretti. Önergeyi Rektör Osman Bülent Zülfikar’ın adıyla yanıtlayan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, diploma iptali işleminin Yükseköğretim Yasası’na uygun şekilde yapıldığını ileri sürdü. Bu işlemin neden İmamoğlu mezun olduktan 31 yıl sonra yapıldığı sorulan rektörlük “YÖK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelen şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yazılan yazılar ile CİMER başvuruları üzerine diploma üzerinde inceleme yapıldığını” aktardı.

‘SOMUT DELİLLER’ PAYLAŞILMADI

Önergede, bugün İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin yargılamasına da konu olan diploma iptali kararındaki “yokluk” ve “açık hata” ifadelerine değinilerek “Bu kavramlar hangi somut delillere dayandırılmıştır?” sorusu yöneltildi. Rektör Zülfikar bu soruya karşı “Bu ifadeler titizlikle tüm öğrenci dosyaları, ilgili yönetim kurulu kararları ve diğer detaylar üzerinde yapılan araştırma ve tetkikler neticesinde elde edilen delillere dayandırılmıştır” yanıtını verdi. Ancak önerge yanıtında bu “somut deliller” paylaşılmadı. Zülfikar ayrıca önergeye verdiği yanıtta diploma iptaline ilişkin “siyasi ve keyfi bir karar” yorumlarına da “Dayanaksız ve delilsiz iddialar doğru değildir” karşılığını verdi.

YSK’DEN ÖNCE ADAYLIK YORUMU

Öte yandan DEM Parti’li Gergerlioğlu, önergesinde “İmamoğlu’nun diplomasının iptali, kamu görevine devam etme ve seçimlerde aday olma hakkını etkileyebilir mi?” sorusunu da yöneltti. Rektörlükten bu soruya gelen yanıtta “Yükseköğretim mezuniyeti şartı aranan durumlarda bu şart sağlanmamış olacaktır” denildi. Rektörlük bu ve benzeri kararların üniversitelerin idari özerkliğine zarar verme riskini de “Hukuki uyuşmazlıklarda; tesis edilecek işlemler, lehine ve aleyhine olan tarafların yapacağı yorumlarda bağımsız olarak yapıldığından ve her halükarda aleyhine olan tarafın yargı yoluna gitmesi yolu açık olduğundan yapılan işlemlerin unsurları bakımından bir hukuka aykırılığı olmadığı sürece herhangi bir hususta zarar riski barındırmamaktadır” ifadeleriyle yorumladı.