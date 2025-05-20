İmamoğlu’nun diploma soruşturmasında kritik gelişme! Mahkeme yeni belge talep etti

İmamoğlu’nun avukatları, 6 Mayıs’ta İstanbul İdare Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruyla, üniversitenin diplomayı iptal etmeye yönelik kararını mahkemeye taşıdı.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin, yürütmeyi durdurma istemiyle açılan davada inceleme süreci devam ederken mahkemenin çok sayıda kurumdan konuyla ilgili yeni bilgi ve belge talep ettiği öğrenildi.

YOKLUK VE AÇIK HATAYA AYRINTILI İZAH İSTEĞİ

Mahkeme, verdiği ara karar kapsamında, 18 Mart’ta diplomayı iptal eden İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’ndan ve üniversite rektörlüğünden iptal kararı ve yatay geçiş mevzuatlarına ilişkin 23 adet dosyayı kendilerine iletmelerini istedi. İmamoğlu ile beraber 27 kişinin diploması, üniversite tarafından ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle iptal edilmişti. Mahkeme, üniversiteden eksik ya da mevzuata aykırı hususların hangi açıdan yokluk ve açık hata hali oluşturduğunun ‘ayrıntılı olarak’ izah edilmesini istedi.

Üniversiteden ayrıca, usulsüzlük iddiası ile ilgili olarak İmamoğlu’nun mezunu olduğu İşletme Fakültesi’nin Yönetim Kurulunca bir karar alınıp alınmadığının açıklanması da talep edildi. Mahkeme, Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) ise 13 maddelik bir liste halinde yatay geçiş mevzuatlarıyla ilgili belgeleri talep etti.

Öte yandan mahkemenin diploması hakkında İmamoğlu’na soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan soruşturmaya ilişkin 1 ve İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yaptığı Kıbrıs’taki yasal mevzuatlar için de Dışişleri Bakanlığı’ndan 1 adet dosyayı 30 gün içinde kendilerine gönderilmesini talep ettiği öğrenildi.