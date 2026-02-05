İmamoğlu’nun diplomasının iptaline bakan mahkeme, kitabına gönderme yapmıştı: Prof. Dr. Tan’dan ‘ilkelerle bağdaşmamaktadır’ değerlendirmesi

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması 18 Mart 2024 tarihinde iptal edilmesinin ardından iptalin iptaline yönelik açtığı dava 23 Ocak tarihinde İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Kararda, aradan geçen 35 yıla rağmen idarenin "açık hata" gerekçesiyle işlemi geri alabileceği belirtildi.

İmamoğlu'nun 'diploma iptali'ne itirazını reddeden mahkemenin kararında kitabına gönderme yapılan Prof. Dr. Turgut Tan, 'Diploma iptali davasının düşündürdükleri' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

T24'te yayımlanan yazısında Prof. Dr. Tan, yatay geçişteki idari hataların “açık hata” sayılamayacağını belirterek, 35 yıl sonra diplomanın geri alınmasının kazanılmış hak, hakkaniyet ve eğitim hakkıyla bağdaşmadığını kaydetti.

Tan, yazısında Danıştay’ın ve AYM’nin kararlarını da örnek göstererek, "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun Ekrem İmamoğlu’nun İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş kararını geri alması ve buna bağlı olarak da lisans diplomasının iptali kararı, bazı örneklerini yukarıda verdiğimiz yargı kararlarında kabul edilen ilkelerle bağdaşmamaktadır" dedi.