İmamoğlu o belgeseli paylaştı: İşte 19 Mart krizinin ekonomik bilançosu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart'ta diplomasının iptal edilmesi ve 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan süreç devam ediyor.

19 Mart’tan bu yada İBB’ye yönelik operasyonlar da devam ederken, söz konusu sürecin ekonomik yansımaları da tartışılmayı sürdürüyor.

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından 19 Mart'ta başlayan operasyonların ardından ekonomide yaşananlara ilişkin çekilen bir belgesel yayımladı.

İmamoğlu "Turpun büyüğü diyeli 4 ay oldu! Dananın kuyruğu diyeli 2 ay oldu! Ahtapotun kolları diyeli 1 ay oldu!

Peki sonuç ne oldu? Bakın ekonomistler ne diyor yaşananlara" notunu düşerek belgeselin linkini paylaştı.