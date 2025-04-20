'İmamoğlu' operasyonundan günler önce... Erdoğan'a yapılan 'Kanal İstanbul' sunumunun ayrıntıları ortaya çıktı

Yayınlanma: 20.04.2025 - 17:17

Güncelleme: 20.04.2025 - 17:17

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında “En büyük hayalim” diyerek duyurulan “çılgın proje” Kanal İstanbul, çevresinde başlayan 24 bin konutluk TOKİ inşaatıyla yeniden gündemde…

Geçen şubat ayında Erdoğan'a sunum yapıldığı öğrenildi. Yapımın kaç yıl süreceği, maliyetin ne olacağı, kimin nasıl inşa edeceğinin konuşulduğu sunumun detayları ortaya çıktı.

‘İMAMOĞLU’ OPERASYONUNDAN GÜNLER ÖNCESİNDE SUNUM YAPILMIŞ

27 Şubat 2025 günü Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret eden Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da olduğu bir toplantıyla Kanal İstanbul projesinin yapım süreci hakkında bilgi verildi.

Nefes gazetesine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün tarafından gerçekleştirilen sunumda Kanal İstanbul projesinin yapım maliyeti, çevre planlaması, kimin nasıl inşayı gerçekleştireceği konuşuldu.

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Buna göre, yapım süresi 5 yıl olarak hesaplanan Kanal İstanbul projesinin yapım maliyetinin 15 milyar dolar (570 milyar lira) olması bekleniyor.

Kanal İstanbul projesi Kamu-Özel İş Birliği ile yapılacak ve tamamen özel sektör finansmanı ile gerçekleştirilecek. İnşa edilecek kanal, 360 metre genişliğinde 21 metre derinliğinde olacak. Kanal üzerine yapılacak 6 adet köprünün toplam maliyetinin 1,4 milyar dolar (53,2 milyar lira) olması bekleniyor.

Kanal İstanbul'un güzergahının bir tarafında 100 bin karşısında ise 65 bin kişilik iki yeni yerleşim yeri kurulacak. Ayrıca, iki lojistik üs, bir teknoloji üssü ile fuar alanı yer alacak. Kanal İstanbul için çıkan hafriyat ile Karadeniz sahilinde yeni bir dolgu alanı yaratılırken, ayrıca yeni bir liman inşa edilecek.

Bakanlık, kara, demir, hava ve deniz yollarının entegre olduğu bölgeye İstanbul Vadisi adını verdi.

İŞTE SUNUMA GÖRE KANAL İSTANBUL PROJESİNİN AYRINTILARI

Sunumda yer alan bilgilere göre Kanal İstanbul projesi:

5 yılda yapılacak,

Maliyetinin 15 milyar dolar olması bekleniyor ( 570 milyar lira)

Kamu-Özel İş Birliği ile yapılacak ve tamamen özel sektör finansmanı ile gerçekleştirilecek

Kanal 21 metre derinliğinde ve 360 metre genişliğinde olacak

6 adet köprünün maliyetinin ise 1,4 milyar dolar (53,2 milyar lira) olması bekleniyor.

İMAMOĞLU, "YOKLUĞUMU FIRSAT BİLDİLER" DEMİŞTİ

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "Yokluğumu fırsat bilip 'Kanal İstanbul' denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar” demişti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İmamoğlu'nun sözleri üzerine gözlerin çevrildiği bölgede, onlarca iş makinası geniş bir alanda çalışmalara aralıksız devam ediyor.