Ekrem İmamoğlu, Erol Evgin'i ağırladı: 'Güzel bir sohbet oldu…'
Türk Pop Müziği'nin usta isimlerinden Erol Evgin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu
Türk Pop Müziği'nin usta isimlerinden Erol Evgin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.
Evgin, İmamoğlu'yla görüşmesine ait fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Emirgan Beyaz Köşk’te, makamında ziyaret ettim. Seçimlerdeki başarısını kutladım. İstanbul’umuzun kültür ve sanat hayatına verdiği önem ve destek için teşekkür ettim. Güzel bir sohbet oldu…"
Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu @ekrem_imamoglu Emirgan Beyaz Köşk’te, makamında ziyaret ettim. Seçimlerdeki başarısını kutladım.— Erol Evgin (@ErolEvginresmi) May 8, 2024
İstanbul’umuzun kültür ve sanat hayatına verdiği önem ve destek için teşekkür ettim.
Güzel bir sohbet oldu… pic.twitter.com/KG5C1DkQGS
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