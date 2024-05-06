Ekrem İmamoğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ı andı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan için idam edilişlerinin 52'inci yılında anma mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 10:33
Ekrem İmamoğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ı andı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Mayıs 1972'de dönemin sıkıyönetim askeri mahkemesi kararıyla idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için anma mesajı paylaştı. 

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tam bağımsız Türkiye için mücadele eden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı, idam edilişlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. #6Mayıs1972"

CHP İL BAŞKANI ÇELİK'TEN ANMA

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı. Çelik sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda ''Yaşasın tam bağımsız Türkiye! Hayatlarının baharını vatan sevdasına ve bağımsızlığa adayan üç fidanımızı; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı saygıyla anıyorum'' dedi.   


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