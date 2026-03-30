İmamoğlu protestolarına katılan 139 kişi hakkında beraat kararı verildi

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan 'Saraçhane' eylemleriyle ilgili "Toplantı, Gösteri Yürüyüşleri kanuna muhalefet" ettikleri gerekçesiyle yargılanan 139 kişiyle ilgili karar verildi.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, 139 kişinin "delil yetersizliği ve suç unsurunun oluşmaması" gerekçesiyle beraatına karar verdi.

Mahkeme, ikinci duruşmada, sanıkların savunmalarında bahsettikleri olaylarla ilgili, “20.06.2025 ve 30.06.2025 tarihli celselere ilişkin SEGBIS çözümleri dosyaya sunulduktan sonra sanıkların savunma ve beyanlarında bahsettikleri hukuka aykırı süreçler ve işlemlerle ilgili iddialar hakkında ilgili kişi ve kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması” şeklinde karar vermişti. Sanık avukatları söz konusu kararı ayakta alkışlamıştı.