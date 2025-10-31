İmamoğlu, Silivri'den Saraçhane'ye seslendi: 'Bana, aileme, yol arkadaşlarıma ve yol arkadaşlarımın ailelerine zulmediliyor'

19 Mart sivil darbesinin mağdur yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), 11. buluşmasını yine Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirdi.

11. buluşmada, iktidar kumpasıyla özgürlüğü elinden alınan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı, CHP’nin ve 15,5 milyon vatandaşın cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki hücresinden gönderdiği mektup okundu.

İMAMOĞLU: “12 METREKARELİK KOĞUŞUMDA, EN ÇOK ANNE-BABALARINDAN AYRI KALAN ÇOCUKLARIMIZI, GENÇLERİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM”

İmamoğlu’nun 12 metrekarelik hücresinden yazdığı mektubu, eşi ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu kamuoyu ile buluşturdu:

“Değerli yol arkadaşlarım… Yol arkadaşlarımın çok kıymetli aileleri… Her birinizi sevgiyle, dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum. Özlemle, hasretle kucaklıyorum. 19 Mart’tan bu yana, bizlere karşı eşi benzeri görülmemiş bir siyasi operasyon yürütülüyor. Vicdanını kaybetmiş, kötü bir aklın ürünü olan zorlama ve uydurma soruşturmaların, davaların ardı arkası kesilmiyor. Bana, aileme, yol arkadaşlarıma ve yol arkadaşlarımın ailelerine zulmediliyor. Anneler, babalar evlatlarından ayrı kalıyor. Evlatlar; annelerini, babalarını özlemle bekliyor. 3 çocuklu bir aile babası olarak, 12 metrekarelik koğuşumda, en çok anne-babalarından ayrı kalan çocuklarımızı, gençlerimizi düşünüyorum. Onlara hayatlarının baharında bu acıları çektirenler, elbette bu dünyada da ahirette de bunun hesabını verecekler.”

“SON YAPTIKLARI OPERASYONLA, YİNE KÜÇÜCÜK 2 EVLADIMIZI ANNELERİNDEN AYIRDILAR”

“Benim yol arkadaşlarımın her biri iyi yetişmiş, ülkesini ve milletini seven, İstanbul’a hizmet aşkıyla dolu, sorumluluklarını her koşulda en iyi biçimde yerine getirmeye çalışan yurtseverlerdir. Dürüsttürler, çalışkandırlar. Onların şehrimizin, ülkemizin bugününe ve geleceğine ilişkin yaptıkları katkılar çok önemli, çok değerlidir. Her birinden, en az kendimden emin olduğum kadar, eminim. O nedenle sizlerin alnı ak, başı dik olsun. Son yaptıkları operasyonla, yine küçücük 2 evladımızı annelerinden ayırdılar. Belediyemizin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na ve İstanbul Planlama Ajansı’na emek veren onurlu arkadaşlarımızı, bürokratları bir yıldır hazırlayamadıkları iddianamenin içini doldurabilmek hevesiyle tutsak ettiler. Masumiyetlerine en az kendiminki kadar kefil olduğum çalışma arkadaşlarım İstanbul’un ve Türkiye’nin gururudur.”

“TUTUKLAMAYI KEYFİ BİR CEZALANDIRMA YÖNTEMİNE ÇEVİRENLER MİLLETİN GÖNLÜNDE ÇOKTAN MAHKÛM OLDULAR”

“Bizler, hukuksuz bir biçimde tutuklu yargılanıyoruz. Aramızda, çalışamadığı zaman geçim derdi yaşayacak arkadaşlarımız var. Dışarıda olmadığı için, bakmakla yükümlü oldukları aileleri zor durumda kalacak arkadaşlarımız var. Tutuklamayı keyfi bir cezalandırma yöntemine çevirenler, karşılarında bir insan, eşit haklara sahip bir yurttaş olduğunu unutanlar, milletin gönlünde çoktan mahkûm oldular. İddianame hazırlanıp yargılama başladığında, onlar bizi değil, biz onları yargılayacağız. Sevgili dostlarım, kardeşlerim; öyle güzel, öyle onurlu, öyle kararlı bir dayanışma sergiliyorsunuz ki sizlerle gurur duyuyorum. Hem birbirinize hem bizlere güç veriyor, moralimizi hep daha yükseğe taşıyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum.”

“BU ZOR GÜNLERDE GÖSTERİLEN DAYANIŞMA, SERGİLENEN KARDEŞLİK PAHA BİÇİLMEZDİR”

“Bu zor günlerde gösterilen dayanışma, sergilenen kardeşlik paha biçilmezdir. Her kötülük geride kalır, her şey zamanla unutulabilir ama bugünlerde uzanan bir dost eli asla unutulmaz. Sabırsa sabır… Gayretse gayret… Cesaretse cesaret… Birbirimizden güç alarak, bir kişiyi bile geride bırakmadan, siz orada biz burada mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bizi özgürlüğümüzden, sevdiklerimizden ayıranlar, o karanlık emellerine asla ulaşamayacaklar. Her şey çok güzel olacak. Sizleri çok seviyorum. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

DR. İMAMOĞLU: “MAKAMLAR GEÇİCİ; KALICI OLAN İNSANLIKTIR”

Eşinin mektubunu okuduktan sonra sözlerini devam ettiren Dr. İmamoğlu, “Tam bir yıl önce haksız, hukuksuz başlatılan bu süreçte; sevdiklerimiz, sadece sevdiklerimiz değil, bu ülkenin geleceğinin gelecek vizyonunu taşıyan kişiler, asılsız iddialarla içeride tutuluyor. Aylardır iddianame yok. Buna karşılık hala asılsız suçlamalar devam ediyor. Ama bizim alnımız ak, başımız dik. İddianameyi, aileler olarak ivedilikle talep ediyoruz. Tutuksuz ve adil yargılama istiyoruz. Ayrıca biz kendimize, birbirimize sonsuz güveniyoruz. Yargılamaların TRT'de canlı, sansürsüz ve adil bir şekilde yapılmasını aileler olarak talep ediyoruz. Bu seslere kulak verin artık; sesimizi duyun, milyonların sesini duyun. Şunu iyi bilin: Makamlar geçici; kalıcı olan insanlıktır” ifadelerini kullandı.

SERAF ÖZER: “30 EKİM 2024’TE HAYATIN TÜM RENKLERİNİ BENDEN ÇALDILAR”

ADA buluşmasında ikinci konuşmayı, 30 Ekim 2024’ten bu yana Silivri’de tutulan seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in kızı avukat Seraf Özer yaptı.

Tam 1 yıl önce “kabus ve kaosa uyandıklarının” altını çizen Özer, özetle şunları söyledi:

“Ama ömrümüzden ömür çalınan bu sürede, yine de her gün babama sağlıkla kavuşabildiğim için, güne bin kez şükrederek uyanıyorum. Tam 365 gündür. Tam 1 yıldır her gün, istisnasız her gün, cezaevine gidiyorum. Babam 1 senedir içeride, bende dışarıda 1 senedir özgür değilim. Silivri Cezaevi adeta ikinci evim oldu. Benden, 30 Ekim 2024’te önce hayatın tüm renklerini çaldılar, sonra kanatlarımı kırmak istediler.

Çünkü babam, haksızca tutsak edildikten sonra kanatlarına sığındığım, her koşulda yanımızda olan ve ‘Kimse benim dostuma terörist diyemez’ diye yeri göğü inleten kıymetli Başkanım Ekrem İmamoğlu’nu da 19 Mart’ta aldılar. Ama biz, en başından beri yanımızda olan ‘Özgür’lerle, özgürlük mücadelesi vermeye devam ediyoruz. Kırılan kanadım ise gerisinde, büyük bir dayanışma içerisinde olduğum canım, yol arkadaşım Sayın Dilek İmamoğlu’nu bıraktı. Şimdi birlikte siyaset üstü bir mücadele veriyoruz canlarımız için.”

“BİLİN Kİ SUSMAK, ONAYLAMAKTIR”

“Şimdi herkese sesleniyorum: Bilin ki susmak, onaylamaktır. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz uygulamalar, ülkemizin nasıl bir tehdit altında olduğunun açık göstergesidir. Buna bizim için değil, kendiniz için ve çocuklarınız için kayıtsız kalmayın. Son olarak: Baba; büyük bir zulme uğruyorsun. Masumiyetini ailenle birlikte yürekten bilen, inanan dışarıda çok büyük bir ailen var.

Avukat kabininde bir sohbetimizde, ‘Hayatım boyunca barış için kardeşlik için ürettim, çabaladım. Böyle bir dönemde dışarıda olup sürece katkı sağlayacağıma içeride olmam en büyük üzüntülerimden biri,’ demiştin. O hayatını adadığın ‘barış’ da olacak baba. Sana söz veriyorum; bunun için ben de ömrüm boyunca mücadele edeceğim. Ve sen, asla yalnız yürümeyeceksin.”

CEREN KAYA: “SİZLER ONU DİLEK İMAMOĞLU'NUN AĞABEYİ OLARAK TANIYORSUNUZ”

Babası Cevat Kaya Silivri’de tutulan Ceren Kaya ise duygularını özetle şu sözlerle dile getirdi:

“Bu konuşmayı yalnızca bir evlat olarak değil, bu ülkede hala vicdanı olan ve adaletin bir gün mutlaka yerini bulacağına inanan bir insan olarak yapıyorum. 9 No’lu Marmara Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Cevat Kaya'nın kızıyım. Sizler, onu Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi olarak tanıyorsunuz. Ama ben onu, doğduğum günden bu yana; bana hak yememeyi, hukukun üstünlüğünü, adaletli olmayı, büyüğe saygıyı, küçüğe sevgiyi, helali ve haramı öğreten babam olarak tanıyorum. Babam, hayatı boyunca hiç kimseye zarar vermemek için mücadele etmiş, hiçbir zaman suç teşkil edecek bir olayın içinde dahi yer almamıştır. Hatta çoğu zaman haklı olduğu konularda bile, sükuneti ve barışı tercih etmiştir. Geçmişe takılı kalmadan, her zaman geleceğe umutla ve kararlılıkla yürümeyi seçmiştir. İşte bu sağlam duruş, onu bugün dürüstlüğüyle tanınan, saygı duyulan bir iş insanı haline getirmiştir.”

“BABAMIN TAŞIDIĞI TEK SIFAT, BELKİ DE TEK SUÇ, ‘BABA, EŞ VE ABİ’ OLMAKTI”

“Dosyasında tek bir somut delil yok, tek bir tanık ifadesi yok. Babam hakkında hiçbir suç isnadı yok. Ne bir itirafçı beyanı ne bir kayıt ne bir tanık; hiçbir şey. Çünkü babamın taşıdığı tek sıfat, belki de tek suç, ‘baba, eş ve abi’ olmaktı. Günümüzün en büyük suçu bu! Evet, babam yalnızca akrabalık bağı gerekçesiyle tutuklular arasında. Bir insanın sadece bu nedenle yargılanması ne hukukla ne de vicdanla açıklanabilir. Bunu anlatırken bile utanıyorum. Çünkü hiçbir hukuk devletinde bu, gerekçe olarak kabul edilemez.

Bir insan suçsuz olduğu halde, aylarca demir parmaklıklar arasında kalıyorsa; adalet kim için işliyor bu ülkede? Her görüşmemizde bana tek bir şey söylüyor: ‘Merak etme kızım, adalet bir gün mutlaka gelir.’ Ben, o söze tutunuyorum. Ama adaletin gelmediği her gün, içimden bir şey eksiliyor. Silivri önünde bekleyen onlarca aileyle aynı hissi paylaşıyorum. Kimi oğlunu, kimi eşini, kimi babasını bekliyor. Bizler orada hem sevdiklerimizi hem de adaleti bekliyoruz.”

BERKANT TATLI: “NİTELİKLİ BARINMA HAKKIMIZ DERHAL SAĞLANMALI”

Buluşmada, 19 Mart eylemleri sırasında tutuklanan öğrencilerden Berkant Tatlı da bir konuşma yaptı. Öğrenci gençliğinin en temel sorunlarına değinen Tatlı, barınma krizinin çığ gibi büyüdüğüne dikkat çekti.

KYK yurtlarının yetersizliğine ve özel yurtların fahiş fiyatlarına tepki gösteren Tatlı, "KYK bursları yükseltilmeli, ücretsiz ve nitelikli barınma hakkımız derhal sağlanmalıdır" dedi.

Üniversitelerin bilim ve özgür düşüncenin yuvası olması gerektiğini vurgulayan Tatlı, kampüslerdeki öğrenciye yönelik saldırıların, baskıların ve şiddetin artış gösterdiğini söyledi. Hacettepe'de öğrencilere palayla saldırılmasını örnek gösteren Tatlı, rektörlüklerin özel güvenlik birimleri aracılığıyla şiddet uyguladığını dile getirdi.

Tatlı, "Öğrenciler kendi demokratik haklarını kullandığında, rektörlüklerin kontrolündeki özel güvenlik birimleri şiddet uyguluyor. Soruşturmalarla tehdit ediliyor. Ancak palayla üniversite içine giren şahıslar durdurulamıyor" diye konuştu.

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİNİN CAN DAMARI”

Tatlı, baskı ve sindirme ortamının üniversite duvarları içinde kalmadığını, özgür basının da hedef alındığını belirtti.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanması ve TELE1'e kayyum atanmasının gazeteciler üzerindeki baskının son örnekleri olduğunu söyleyen Tatlı, "Basın özgürlüğü, demokrasinin can damarıdır. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, özgür basın susturulamaz, gerçekler karartılamaz" şeklinde konuştu.

Bağımsız gazeteci Hakan Tosun’un sokak ortasında katledilmesinin, Türkiye'de gerçekleri ortaya çıkaran gazetecilerin ne denli büyük bir tehlike altında çalıştığını acı bir şekilde gösterdiğini de sözlerine ekledi.

11’nci ADA buluşması, kalabalık bir vatandaş topluluğunun katılımıyla gerçekleştirildi. Buluşmaya; CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Parti Meclisi üyeleri Sinem Kırçiçek, Berkay Gezgin, CHP milletvekilleri Evrim Rızvanoğlu, Türkan Elçi, Cem Avşar, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, gazeteciler Zeynep Oral, Nazım Alpman, İbrahim Haskoloğlu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.