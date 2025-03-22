İmamoğlu soruşturmasında 4 gizli tanık: 'Meşe, Ladin, Çınar ve İlke...'

Yayınlanma: 22.03.2025 - 15:07

Güncelleme: 22.03.2025 - 15:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının da aralarında olduğu çok sayıda isim 'yolsuzluk ve kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alındı.

Gözaltındaki 90 kişinin ifade işlemleri Emniyet'teki ifade işlemleri sürüyor. İBB Başkanı, dün (21 Mart) 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ilk ifadesini verdi.

Emniyet ifadesinde İmamoğlu'na sorulan sorularda, "Meşe, Ladin, Çınar ve İlke" kod adlı 4 gizli tanığın ifadeleri yer aldı. Dosyada ayrıca açık isimleriyle 13 kişi tanık, 4 kişi de müşteki durumda yer alıyor.

İMAMOĞLU 3 SAATTEN FAZLA İFADE VERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında emniyette verdiği ifadede, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine 3 saat 40 dakika boyunca 121 sayfalık ifade verdi.

İfade başında etkin pişmanlık hükümleri için bilgilendirilen ve sonrasında "Tarafınıza anlatılan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?" sorusu yöneltilen İmamoğlu, "Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum" cevabını verdi.

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun gözaltına alınmış bir Belediye Başkanı dönemini yaşatan bu insanlarla ilgili yasal tüm haklarımı hayatım boyunca arayacağımı, yargılanmaları için elimden geleni yapacağımı milletimin huzurunda söz veriyorum" şeklinde konuştu.