İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştı: İşte savunmasının tam metni!

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit ettiği iddiasıyla yeniden hakim karşısında çıktı.
İmamoğlu, hedef gösterme suçlamasından beraat ederken diğer iki suçlamadan hapis cezası aldı. İmamoğlu'na toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Tehdit ve hakaret suçlamalarına verilen ceza kararı oy çokluğuyla alındı.
Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden savunmasının tam metnini paylaştı.
İmamoğlu şu mesajı yazdı:
"Hakkımızda akşamdan sabaha davalar açsınlar. Cesaretimiz tamdır. Biz, hak yemedik. Allah'a şükür hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz.
Bugün Silivri’de yaptığım savunmanın tamamını web sayfamdan okuyabilirsiniz; https://www.ekremimamoglu.com/konusmalarim/ben-milletim-adina-mucadeleye-devam-edecegim/"
Hakkımızda akşamdan sabaha davalar açsınlar. Cesaretimiz tamdır. Biz, hak yemedik. Allah'a şükür hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) July 16, 2025
Bugün Silivri’de yaptığım savunmanın tamamını web sayfamdan okuyabilirsiniz; https://t.co/gMi6oY3EMa pic.twitter.com/tIPz9HD6Gw