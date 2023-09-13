İmamoğlu, taklidini yapan stand-up sanatçısını paylaştı: 'Onu da çözeceğiz'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, stand-up gösterisinde kendisini taklit eden Samet Karadeniz'in ilgili videosunu paylaşarak, “Onu da çözeceğiz” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi taklidini yapan stand-up sanatçısı Samet Karadeniz'in videosunu paylaştı.
Ekrem İmamoğlu videoyu paylaşırken ''Onu da çözeceğiz'' notunu düştü.
Video kısa süre çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından tarafından paylaşıldı.
Onu da çözeceğiz ?? pic.twitter.com/RgWJCp1cON— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 13, 2023
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