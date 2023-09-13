İmamoğlu, taklidini yapan stand-up sanatçısını paylaştı: 'Onu da çözeceğiz'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, stand-up gösterisinde kendisini taklit eden Samet Karadeniz'in ilgili videosunu paylaşarak, “Onu da çözeceğiz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 11:31
İmamoğlu, taklidini yapan stand-up sanatçısını paylaştı: 'Onu da çözeceğiz'
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi taklidini yapan stand-up sanatçısı Samet Karadeniz'in videosunu paylaştı.

Ekrem İmamoğlu videoyu paylaşırken ''Onu da çözeceğiz'' notunu düştü.  

Video kısa süre çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından tarafından paylaşıldı. 

 


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Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Samet Karadeniz

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