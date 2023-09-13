İmamoğlu, taklidini yapan stand-up sanatçısını paylaştı: 'Onu da çözeceğiz'

Yayınlanma: 13.09.2023 - 11:31

Güncelleme: 13.09.2023 - 11:32

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi taklidini yapan stand-up sanatçısı Samet Karadeniz'in videosunu paylaştı.

Ekrem İmamoğlu videoyu paylaşırken ''Onu da çözeceğiz'' notunu düştü.

Video kısa süre çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından tarafından paylaşıldı.