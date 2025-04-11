İmamoğlu tepkisi: AKP'li eski vekilin ihracı kararlaştırıldı

Yayınlanma: 11.04.2025 - 19:03

Güncelleme: 11.04.2025 - 19:04

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik, “Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!” diyen eski vekil Hüseyin Kocabıyık, AKP’den ihraç edildi.

Edinilen bilgiye göre, AKP Merkez Disiplin Kurulu, daha önce "tedbirli kesin ihraç talebiyle" sevk edilen Kocabıyık'a ilişkin toplandı.

Kurul, Kocabıyık'ın AKP'den ihraç edilmesini kararlaştırdı.