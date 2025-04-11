İmamoğlu tepkisi: AKP'li eski vekilin ihracı kararlaştırıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren AKP'li eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, partiden ihraç edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik, “Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!” diyen eski vekil Hüseyin Kocabıyık, AKP’den ihraç edildi.
Edinilen bilgiye göre, AKP Merkez Disiplin Kurulu, daha önce "tedbirli kesin ihraç talebiyle" sevk edilen Kocabıyık'a ilişkin toplandı.
Kurul, Kocabıyık'ın AKP'den ihraç edilmesini kararlaştırdı.
Etiketler: #Hüseyin Kocabıyık #AKP #eski
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu 'aday olamazsa' ne olacak?
- Soruşturma dosyasına CHP’nin kritik belgeleri girdi
- Bakanlık açıkladı: Yarın hesaplara yatırılıyor
- Kayyuma karşı dava kabul edildi
- AKP’li başkanın danışmanı çıktı!
- Cumhurbaşkanlığı konvoyunda kaza: 2 şehit
- 'Bu sefer de duruşma öncesi mahkeme dosyasız kaldı!’
- Ankara'da eğitim öğretime 1 gün ara
- Hastalara fazla radyoaktif madde verildi
- 'Akın Gürlek' davası ertelendi!