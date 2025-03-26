İmamoğlu'na destek verip, Erdoğan'ı eleştirmişti: AKP'li Hüseyin Kocabıyık partiden ihraç edildi!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 13:31

Güncelleme: 26.03.2025 - 13:32

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik sert eleştirilerde bulunan Hüseyin Kocabıyık, jet hızıyla "kesin ihraç" talebiyle AKP Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, bugün sosyal medya hesabından partiden ihraç edildiğini duyurdu.

İMAMOĞLU'NA DESTEK VERİNCE AKP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından "Türkiye cumhuriyeti devletinin hukuk devleti vasfı tasfiye ediliyor" diyerek paylaşım yapan Kocabıyık, MHP lideri Bahçeli'ye de yüklenince MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi Yönter tarafından tehdit edilerek bir kez daha gündeme gelmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kocabıyık, "Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu daha ilk mektep talebesiydi muhtemelen. AK Partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın!" sözleri ile ihraç kararının verildiğini duyurdu.

Kocabıyık, 1999 yılında çekilmiş Pınarhisar Cezaevi'nden bir fotoğrafı da paylaşımına ekledi.

ERDOĞAN'LA CEZAEVİNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildikleri fotoğrafı paylaşan Kocabıyık, fotoğrafta AKP'nin isimleri sayarak vefasızlık imasında bulundu.

İhraç kararına imalı tepki gösteren Kocabıyık şu paylaşımı yaptı:

“Burası Pınarhisar Cezaevi. Bu fotoğrafın içinde o gün hukuksuzluğa, haksızlığa uğrayan Recep Tayyip Erdoğan var. Erol Olçok var, Hayati Yazıcı var, başımızda dikili gardiyan var ve ben varım. Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu daha ilk mektep talebesiydi muhtemelen. AK Partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın!"

NE OLMUŞTU?

Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından, partisine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

“Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!”

Bu çıkışıyla gündem olan Kocabıyık, 22 Mart’ta AKP Merkez Disiplin Kurulu’na “tedbirli kesin ihraç” talebiyle sevk edilmişti.