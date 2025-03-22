Yayınlanma: 22.03.2025 - 12:39

Güncelleme: 22.03.2025 - 12:39

Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İmamoğlu'na yönelik başlatılan operasyona tepki göstererek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri nedeniyle kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Peki, Hüseyin Kocabıyık kimdir? Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık neden ihraç edildi?

HÜSEYİN KOCABIYIK KİMDİR?

1963 yılında Konya’da doğdu. İlk-orta-lise tahsilimi Konya’da, yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi DTCF de tamamladı.

AÜ Uluslar arası İlişkiler Bölümü’nden master derecesi aldı. 1993-1994 yılları arasında profesyonel yöneticilik yaptı. 1995-1999 yılları arasında Başbakan başdanışmanı sıfatıyla 53-54 ve 55. Hükümetlerle çalıştı.

2004-2006 yıllarında yüksek Politikar Merkezi adlı düşünce kuruluşunun genel koordinatörlüğünü yürüttü.

Türk Demokrasi Vakfı yönetim kurulu üyeliği yaptı. Analitik Araştırmalar Merkezi’nin başkanlığını yürüttü.

Sosyal-siyasal-ekonomik ve uluslar arası ilişkilere dair araştırmaları yönetti ve analist olarak çalıştı.

2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreteri görevinde bulundu.

Sabah ve Yeni Asır Gazetelerinde yazar olarak çalıştı.

2014-2015 yıllarında Turkuvaz Medya Ege Temsilcisi olarak görev yaptı.

HÜSEYİN KOCABIYIK'IN ÖZEL HAYATI

Hüseyin Kocabıyık, evli ve bir erkek çocuk sahibidir.

HÜSEYİN KOCABIYIK NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

AK Parti'nin 25. ve 26. dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert bir şekilde eleştirmişti. Erdoğan'a "Sen aslında kendine darbe yaptın, haberin yok" şeklinde bir ifade kullanmıştı.