İmamoğlu: Topbaş’a hayatı zindan ettin

Yayınlanma: 27.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.02.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy’de halk buluşmasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ı övmesine tepki gösteren İmamoğlu, ”Topbaş’a beş imar dosyasına imza atmadı diye onu ‘yorgun, metal yorgunluğu’ diye ilan edip hayatı ona zindan edip, mecburen görevi bıraktıran siz değil misiniz ya? Adamcağız üzüntüden birkaç sene sonra vefat etti” dedi.

Erdoğan’a “Tehdit etmeyi bırak” çağırısı yapan İmamoğlu, “Ben onu engelledim, diyor. İtiraf ediyor. Murat Kurum gelirse (hizmette) sarkma olmayacak diyor. İkinci turda 836 bin oy farkla yenilince 3-4 gün ortadan kayboldu” diye konuştu

