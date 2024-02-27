İmamoğlu: Topbaş’a hayatı zindan ettin
İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski İBB Başkanı Kadir Topbaş ile ilgili sözlerine yanıt verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy’de halk buluşmasına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ı övmesine tepki gösteren İmamoğlu, ”Topbaş’a beş imar dosyasına imza atmadı diye onu ‘yorgun, metal yorgunluğu’ diye ilan edip hayatı ona zindan edip, mecburen görevi bıraktıran siz değil misiniz ya? Adamcağız üzüntüden birkaç sene sonra vefat etti” dedi.
Erdoğan’a “Tehdit etmeyi bırak” çağırısı yapan
İmamoğlu, “Ben onu engelledim, diyor. İtiraf
ediyor. Murat Kurum gelirse (hizmette) sarkma
olmayacak diyor. İkinci turda 836 bin oy farkla
yenilince 3-4 gün ortadan kayboldu” diye
konuştu
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