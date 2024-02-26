İYİ Partili Kavuncu'dan İmamoğlu'na beste yapan Murat İde'ye: 'Çok enteresan şeyler oluyor'

Yayınlanma: 26.02.2024 - 18:00

Güncelleme: 26.02.2024 - 18:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı Murat İde, geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için hazırladığı besteyi yayınladı. İYİ Parti'de yaşanan peş peşe istifalara ve İde'ye tepki gösteren Kavuncu, Bağcılar'da konuştu.

"ÇOK ENTERESAN ŞEYLER OLUYOR"

Kavuncu, şunları söyledi:

Besteler yapılıyor. Müzikler tertip ediliyor. Bunlar şu andaki belediye başkanına hediye ediliyor. Hediye edilirken devamında da aynı besteyi yapanlar diyorlar ki; 'İYİ Partili bir grup bugün yarın bir açıklama yapacak.' İYİ Partililer burada arkadaşlar. Bakın tek tek saydım. Çok daha fazlası burada. Şu anda Bağcılar'dayız, yüzlerce arkadaşımız burada bir seçim koordinasyon merkezi açılışı yapıyoruz.

Çok enteresan şeyler oluyor. Yüksek Seçim Kuruluna listeler teslim edilene kadar ilçe başkanlığı yapan arkadaşlarımız 19 Şubat'ta istifa edip 3 ay önce alınmış kararı gerekçe gösteriyorlar ve bu arkadaşların hemen hemen çoğu da bir başka partinin listelerinden büyükşehir veya ilçe belediye meclis üyesi adayı olarak çıkıyor. Ben bunu söylediğimde bana bizden aday olan başka partide daha önce adaylık yapmış ama bize gelmiş olan arkadaşları örnek gösteriyorlar. Şimdi bir idrak problemi de var bu arkadaşların. Yani olayı idrak etme ve olan biteni anlama sıkıntıları var.



