İYİ Partili Kavuncu'dan İmamoğlu'na beste yapan Murat İde'ye: 'Çok enteresan şeyler oluyor'

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na beste yapan Akşener'in eski danışmanı Murat İde'ye tepki gösterdi. Kavuncu, "Besteler yapılıyor. Müzikler tertip ediliyor. Bunlar şu andaki belediye başkanına hediye ediliyor." ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 18:00
İYİ Partili Kavuncu'dan İmamoğlu'na beste yapan Murat İde'ye: 'Çok enteresan şeyler oluyor'
Abone Ol google-news

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı Murat İde, geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için hazırladığı besteyi yayınladı. İYİ Parti'de yaşanan peş peşe istifalara ve İde'ye tepki gösteren Kavuncu, Bağcılar'da konuştu. 

"ÇOK ENTERESAN ŞEYLER OLUYOR"

Kavuncu, şunları söyledi:

Besteler yapılıyor. Müzikler tertip ediliyor. Bunlar şu andaki belediye başkanına hediye ediliyor. Hediye edilirken devamında da aynı besteyi yapanlar diyorlar ki; 'İYİ Partili bir grup bugün yarın bir açıklama yapacak.' İYİ Partililer burada arkadaşlar. Bakın tek tek saydım. Çok daha fazlası burada. Şu anda Bağcılar'dayız, yüzlerce arkadaşımız burada bir seçim koordinasyon merkezi açılışı yapıyoruz.

Çok enteresan şeyler oluyor. Yüksek Seçim Kuruluna listeler teslim edilene kadar ilçe başkanlığı yapan arkadaşlarımız 19 Şubat'ta istifa edip 3 ay önce alınmış kararı gerekçe gösteriyorlar ve bu arkadaşların hemen hemen çoğu da bir başka partinin listelerinden büyükşehir veya ilçe belediye meclis üyesi adayı olarak çıkıyor. Ben bunu söylediğimde bana bizden aday olan başka partide daha önce adaylık yapmış ama bize gelmiş olan arkadaşları örnek gösteriyorlar. Şimdi bir idrak problemi de var bu arkadaşların. Yani olayı idrak etme ve olan biteni anlama sıkıntıları var.



Buğra Kavuncu haberleri Ekrem İmamoğlu haberleri İmamoğlu haberleri CHP haberleri İyi Parti haberleri Seçim haberleri

İlgili Haberler

Meral Akşener'in eski danışmanı Murat İde Ekrem İmamoğlu için hazırladığı şarkıyı anlattı

Meral Akşener'in eski danışmanı Murat İde Ekrem İmamoğlu için hazırladığı şarkıyı anlattı
Kürşad Zorlu açıkladı: Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde’nin görevine son verildi

Kürşad Zorlu açıkladı: Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde’nin görevine son verildi
İmamoğlu isim isim açıkladı: Atatürk'e hakaret edenlere üst düzey kamu görevleri

İmamoğlu isim isim açıkladı: Atatürk'e hakaret edenlere üst düzey kamu görevleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Erdoğan polisle evini kuşattırdı' demişti: Damadı, iddiayı doğruladı

'Erdoğan polisle evini kuşattırdı' demişti: Damadı, iddiayı doğruladı
Apple, yeni giyilebilir cihazlar üzerinde çalışmalara başladı

Apple, yeni giyilebilir cihazlar üzerinde çalışmalara başladı
Celal Şengör’ün ‘Karadeniz patlayacak’ sözlerine yanıt: ‘Saçmalıyor’

Celal Şengör’ün ‘Karadeniz patlayacak’ sözlerine yanıt: ‘Saçmalıyor’
Galatasaray’ın savcılığa şikayet ettiği Onur Göçmez sert açıklamalarda bulundu!

Galatasaray’ın savcılığa şikayet ettiği Onur Göçmez sert açıklamalarda bulundu!
'Hileli sevkıyat'ın belgeleri: İş insanı Eraydın'a göre Hafter petrolünün arkasında Anar Alizade var!

'Hileli sevkıyat'ın belgeleri: İş insanı Eraydın'a göre Hafter petrolünün arkasında Anar Alizade var!
Ocak taşması nasıl engellenir? Ocak temizlemek bu pratik uygulamalarla çok kolay!

Ocak taşması nasıl engellenir? Ocak temizlemek bu pratik uygulamalarla çok kolay!
CHP harekete geçti: Parti dışındaki adaylıklara itiraz edilecek

CHP harekete geçti: Parti dışındaki adaylıklara itiraz edilecek
Parfümler nerede, nasıl saklanmalı?

Parfümler nerede, nasıl saklanmalı?