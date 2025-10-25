İmamoğlu ve Özkan için soruşturma başlatıldı, TELE1’e kayyum atandı: Muhalefete “casusluk” kıskaçları

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu’nun seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. TELE1’e dün sabah saatlerinde operasyon düzenlenirken kanaldaki odasında ve evinde arama yapılan Yanardağ, gözaltına alındı. Akşam saatlerinde Yanardağ’ın genel yayın yönetmeni olduğu TELE1 kanalına kayyum atandı. Kanal yönetiminin TMSF’ye devredildiği bildirildi. İmamoğlu ve Özkan için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade vermek üzere hazır edilmeleri yönünde talimat verildi. Siyasi partiler, açıklamalarla olaya tepki gösterdi. O partiler ve açıklamaları şu şekilde:

- Ekrem İmamoğlu: Kelimelerle tarif edilemeyecek, utanç verici bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız. Bu nasıl bir ihtiras, nasıl bir koltuk hırsı, nasıl bir korku ve çaresizlik halidir? Yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla ikna edemediğiniz aziz milleti casusluk gibi akıl almaz bir iftira ile mi ikna edeceksiniz.

‘FETÖ’DEN MİRAS’

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel: FETÖ’den aldıkları son mirasla akıllarında kalan “Hırsız dedik olmadı, yolsuz dedik olmadı, çaldı dedik millet inanmadı. Terör dedik, millet ayaklandı. Dur bir de casus diyelim bakalım” Bu kadar olmaz yani, bu ayıp ayıp. Buna da tenezzül ettiler. Ekrem İmamoğlu’na casus diyecek adamın bütün Trabzon, bütün İstanbul, bu millet alnını karışlar.

- Dilek Kaya İmamoğlu: Son incelemelere göre Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor.

- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Halkımızın iradesine kurulan tüm kumpaslar çöktü, yenileri de çökmeye mahkûmdur.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: İktidarın Ekrem İmamoğlu takıntısı artık hastalığa dönüşmüş durumda.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: Bu ülkede yaşayan herkes neredeyse Saray’ın gazabına uğramak durumunda kalıyor. Tek sebebi var; iktidar gitmek istemiyor.

- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: İktidar, artık iktidarı almayı suç haline getirme aşamasına geçti. Sandığı tehdit, seçimi darbe, halk iradesini “ele geçirme planı” olarak göstermeye çalışıyor.

- TELE1 Program Moderatörü Musa Özuğurlu: Yanardağ’a casusluk suçlamasının yöneltilmiş olması kabul edilebilecek bir durum değil, akıldışı. n SOL Parti: Onurlu gazetecileri, muhalefeti ve toplumu sindirerek gerici rejimlerini sürdürmeye çalışıyorlar.

- TKP: AKP hükümetinin Türkiye’de adaleti sağlama ehliyeti yoktur. n EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan: Şimdi de “casusluk” senaryosu mu? Saray rejiminin amaçlarıyla uyumlu bu siyasal operasyonun amacı muhalefete korku salmaktır.

- KESK: Gözaltı ve tutuklamalar hukukun, demokratik değerlerin, düşünce ve ifade özgürlüğünün yok sayıldığı, hakların ve özgürlüklerin üzerinde Demokles’in kılıcına dönüştü.

- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Siyasi saiklerle yürütülen soruşturma silsilesine yenisi eklendi.

- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Gazetecileri, siyasetçileri ve muhalifleri susturmaya çalışmak, barış sürecine zarar vermektedir.