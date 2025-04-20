İmamoğlu 'Yokluğumu fırsat bildiler' diyerek dikkat çekmişti: 'Sazlıdere' ihalesinde kazananlar AKP’ye yakın şirketler!

Yayınlanma: 20.04.2025 - 09:32

Güncelleme: 20.04.2025 - 09:32

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Yokluğumu fırsat bildiler” dediği Kanal İstanbul projesi kapsamında, Sazlıdere Barajı çevresinde yapılan 55 milyar liralık 28 ihaleyi AKP’ye yakın şirketler aldı.

İstanbul’a su sağlayan Sazlıdere Barajı’nın koruma sınırları içerisinde yapılacak 24 bin konutluk projeye ilişkin ihaleler tamamlandı.

54 MİLYAR 881 MİLYON TL'LİK MALİYET

TOKİ tarafından 17 Mart-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 28 ayrı ihalenin maliyeti toplamda 54 milyar 881 milyon TL’ye ulaştı. Projenin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu sırasında ilerletilmesi dikkat çekti.

Sözcü'nün haberine göre, ihalelerin bir kısmını AKP’ye yakın isimlerin yönettiği şirketler aldı:

En yüksek sözleşmeyi 5 milyar 99 milyon TL ile daha önce TOKİ'den birçok ihale alan İntek İnşaat kazandı.

Baş Yapı İnşaat, 4 milyar 601 milyon TL’lik üç ayrı ihalenin sahibi oldu.

Prestij İnşaat ve ortakları 6 milyar 745 milyon TL’lik ihale alırken, Serhat Özbek İnşaat ortaklarıyla birlikte 3 milyar 236 milyon TL’lik sözleşme imzaladı.

AKP Kocaeli Kurucu İl Yöneticisi Macit Haldız’ın sahibi olduğu Haldız İnşaat, 4 milyar 793 milyon TL’lik ihale aldı.

AKP’li eski meclis üyesi Hamdi Kahraman’a ait Kahraman İnşaat da 4 milyar 470 milyon TL’lik iki ihale kazandı.

AKP'den Muş milletvekili aday adayı olan Mehmet İkbal Ballı’nın şirketi ise toplam 4 milyar 776 milyon TL’lik ihaleyle projede yer aldı.

Söz konusu konut projeleri, Avrupa Yakası’nın önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı çevresine inşa ediliyor. İhalelerde ayrıca 1.121 iş yeri, 7 cami ve 6 okul da yer aldı.

Görsel: Sözcü