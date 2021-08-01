İSKİ: Sazlıdere Barajı'ndaki renk değişimi alglerden kaynaklanmaktadır, olumsuzluk oluşturmamaktadır

01 Ağustos 2021 Pazar, 14:04

Su kalitesi açısından da endişe edecek herhangi bir olumsuzluk oluşturmamaktadır" ifadelerine yer verdi. İSKİ'den yapılan açıklamada,

"Son günlerde çeşitli basın yayın organlarında Sazlıdere Barajı'nın yüzeyinde yeşil renkte bir tabaka meydana geldiği yönünde haberler yer almaktadır.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, Sazlıdere Barajı'nda yaşanan renk değişimi, normal şartlarda yüzeysel su kaynaklarının tamamında bulunan alglerden kaynaklanmaktadır. Hava sıcaklıklarının özellikle son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle, barajın bazı noktalarında alg gelişimi yaşanmıştır.

Su kalitesi açısından da endişe edecek herhangi bir olumsuzluk oluşturmamaktadır. Öte yandan, İstanbul'a verilen su, son teknoloji ile donatılmış tesislerimizde arıtma ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildikten sonra İstanbullulara sunulmakta, arıtma tesislerinden musluklara ulaşıncaya kadar birçok noktada kontrol edilmektedir. İstanbul'da musluklardan akan su, içilebilir kalitededir. Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur." denildi.

