Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 20:53

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 21:16

İsveç'te geçtiğimiz hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketinin asılması provokasyonunun ardından Türkiye ile ipleri geren bir olay daha yaşandı. İddiaya göre İsveç yetkilileri, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kuran-ı Kerim yakılması eylemine izin verdi.

Bu gelişmenin ardından İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle:

"İsveç’te, Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında yarın (21 Ocak) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine, İsveç’in Ankara Büyükelçisi bugün Bakanlığımıza çağrılmıştır.

Büyükelçiye, açıkça nefret suçu niteliğindeki sözkonusu provokatif eylemi en güçlü şekilde kınadığımız, İsveç’in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, eyleme müsaade edilmemesini beklediğimiz, kutsal değerlere hakaretin 'demokratik haklar' kisvesi altında savunulamayacağı vurgulanmıştır.

Ayrıca, keza yarın, PKK iltisaklı çevrelerin Stockholm merkezinde bir gösteri yapacaklarını duyurdukları; terör örgütleri ve yandaşlarının propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname’nin açık ihlali olduğu belirtilmiştir."