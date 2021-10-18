İmamoğlu'dan TÜGVA değerlendirmesi: Bu iktidarın gitmesini bekleyecek kadar sabrımız var

18 Ekim 2021 Pazartesi, 14:48

Kommersant'tan Marianna Belenka'nın aktardığına, İmamoğlu, TÜGVA örneği üzerinden yöneltilen 'iktidarla yaşanan bu tür çatışmaların ne kadar ileri gidebileceği' sorusu karşısında "Bu periyodik olarak yaşanıyor. Biz özellikle çatışma arayışı içinde değiliz. Merkezi hükümetin bazı temsilcileri onları provoke ediyor. Onlar bunun kendileri için faydalı olacağını düşünürken biz her zaman hukukun tarafında yer alıyoruz ve çıkarlarımızı sonuna kadar koruyoruz. Bu kişilerin geçici olduğunu her zaman söylüyoruz. Bugün iktidardalar ancak yarın orada olmayacaklar" dedi.

İmamoğlu, "Bir zamanlar mevcut Cumhurbaşkanı'nın söylediği "İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder" sözünü hatırlatmak istiyorum. İktidarı kaybetmekte olduklarını ve az zamanlarının kaldığını anlıyorlar. Bu iktidarın demokratik prosedürler dahilinde gidişini bekleyecek kadar sabrımız var" yanıtını verdi.

"KİŞİSEL HIRSLARIMIZDAN SÖZ EDEMEYİZ"

İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruya cevaben şu anda Türkiye'deki durumda kişisel tercihler ve hırslarından söz edemeyeceklerini söyledi.

İmamoğlu, "İstanbul belediye başkanlığına nasıl aday olduğumu hatırlıyor musunuz? Bana teklif ettiler ve ben de kabul ettim. Muhalif ittifakın bu konu üzerinde çalışacağını ve en iyi adayı öne çıkaracağını düşünüyorum" dedi.