İmamoğlu'dan TÜGVA değerlendirmesi: Bu iktidarın gitmesini bekleyecek kadar sabrımız var
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TÜGVA'nın Büyükada İskelesi'nden tahliyesini değerlendirdi. İmamoğlu, "Bu iktidarın gitmesini bekleyecek kadar sabrımız var" dedi.
Kommersant'tan Marianna Belenka'nın aktardığına, İmamoğlu, TÜGVA örneği üzerinden yöneltilen 'iktidarla yaşanan bu tür çatışmaların ne kadar ileri gidebileceği' sorusu karşısında "Bu periyodik olarak yaşanıyor. Biz özellikle çatışma arayışı içinde değiliz. Merkezi hükümetin bazı temsilcileri onları provoke ediyor. Onlar bunun kendileri için faydalı olacağını düşünürken biz her zaman hukukun tarafında yer alıyoruz ve çıkarlarımızı sonuna kadar koruyoruz. Bu kişilerin geçici olduğunu her zaman söylüyoruz. Bugün iktidardalar ancak yarın orada olmayacaklar" dedi.
İmamoğlu, "Bir zamanlar mevcut Cumhurbaşkanı'nın söylediği "İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder" sözünü hatırlatmak istiyorum. İktidarı kaybetmekte olduklarını ve az zamanlarının kaldığını anlıyorlar. Bu iktidarın demokratik prosedürler dahilinde gidişini bekleyecek kadar sabrımız var" yanıtını verdi.
"KİŞİSEL HIRSLARIMIZDAN SÖZ EDEMEYİZ"
İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruya cevaben şu anda Türkiye'deki durumda kişisel tercihler ve hırslarından söz edemeyeceklerini söyledi.
İmamoğlu, "İstanbul belediye başkanlığına nasıl aday olduğumu hatırlıyor musunuz? Bana teklif ettiler ve ben de kabul ettim. Muhalif ittifakın bu konu üzerinde çalışacağını ve en iyi adayı öne çıkaracağını düşünüyorum" dedi.
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Karadeniz'de ligin zirvesi değişti!
- Kraliçe'nin personeline gönderdiği not ortaya çıktı
- Demet Akalın'ın eşi Kurt tehdit edildi
- “Hükümet, kuru kasıtlı olarak yükseltiyor”
- Rıdvan Dilmen'den kırmızı kart yorumu!
- Kılıçdaroğlu sorusuna kağıttan okuyarak cevap verdi
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert paylaşım
- Doğal gazı yakmayan yandı!
- İstanbul Baro Başkanı belli oldu
- Erdoğan ve Gül'ün başını ağrıtan mektup