İmamoğlu'na verilen kararının ardından Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Cumhuriyet TV'de konuştu
Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Cumhuriyet TV'de Ebru Birçak Edebali'nin hazırladığı "Günaydın" programında soruları yanıtladı.
İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde dün gerçekleştirien davada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak verildi. Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Cumhuriyet TV'de yayımlanan Ebru Birçak Edebali'nin "Günaydın" programında, alınan karara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kalaycıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Alınan kararın daha temyiz süreci var. Nasıl sonuçlanacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Yapılacak olan seçimden önce mi yoksa daha uzun süre sonra mı sonuçlanacak kestirebilmek mümkün değil. İki yıl içinde belediye başkanlığı seçimleri de geliyor. Bu seçimleri etkileyebilecek bir karar ortaya çıkabilir. Verilen kararın ardından altılı masanın bileşenleri nasıl karar alacak bu çerçevede belli değil. Birçok belirsizlik var. Bu belirsizlik için şu veya bu olacak demek olanaksızdır.
Verilen kararın ayrıntısını bilmiyoruz. Yönetim ve Yargı arasındaki ilşkiden haberdar değiliz. Niye bu aşamada böyle karar alındı bunu da bilemeyiz. Spekülasyonlar yapılıyor ancak kararda çok ciddi sorunlar var. Siyasi bir baskıyla alınmış olduğu düşünülüyor. Karar gündemi de etkiliyor. Yoksulluk, yolsuzluklar, yasaklar gibi ciddi sorunlarımız var. Bunların hepsi gündemin gerisinde kalıyor."
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