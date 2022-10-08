Engin Günaydın kimdir, kaç yaşında? Engin Günaydın'ın babası kim? Engin Günaydın'ın film ve dizileri neler?

Yeni dizisiyle birlikte gündeme gelen başarılı oyuncu Engin Günaydın, sosyal medyada gündem oldu. Oyuncuyu merak eden yurttaşlar ise Günaydın hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Engin Günaydın kimdir, kaç yaşında? Engin Günaydın'ın babası kim? Engin Günaydın'ın film ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 16:44
Engin Günaydın kimdir, kaç yaşında? Engin Günaydın'ın babası kim? Engin Günaydın'ın film ve dizileri neler?
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Netflix'in yeni dizisi Andropoz'da başrol oynayan Engin Günaydın'ın dizideki performansı oldukça beğenildi. Dizi çıkar çıkmaz merak konusu olan başarılı oyuncunun yaşamına dair önemli noktaları derledik. İşte, Engin Günaydın kimdir? sorusunun yanıtı...

ENGİN GÜNAYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 

29 Ocak 1972 doğumlu olan başarılı oyuncu Engin Günaydın Tokat doğumludur.  Engin Günaydın ilk olarak 1996'da profesyonel olarak tiyatro sahnesine adım atmıştır. Engin Günaydın ilk tiyatro deneyimini ise Otogargara'da yaşadı. Bir Demet Tiyatro ile televizyon hayatına başlayan ünlü oyuncu, Aşkım Aşkım ve Zaga'da daha geniş kitlelere kendini tanıttı. Aynı yıl Zeki Demirkubuz'un Yazgı'sıyla Ankara Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü

50 yaşındaki Günaydın, 2005 yılında Burhan Altıntop rolü ile Avrupa Yakası'nda patlama yaşadı ve Türkiye'nin en başarılı oyuncularından biri olarak tanındı. 

ENGİN GÜNAYDIN'IN BABASI KİM? 

Engin Günaydın'ın babası 2012 yılında kaybettiğimiz, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı Erol Günaydın'dır. 

ENGİN GÜNAYDIN'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Filmleri;

  • Yazgı
  • Yazı Tura
  • G.O.R.A.
  • Takva
  • Vavien
  • Yeraltı
  • İçimdeki Ses
  • Nerelerdesiniz
  • Aile Arasında

Dizileri;

  • Bir Demet Tiyatro
  • Güneş Yanıkları
  • Aşkım Aşkım
  • Zor Baba
  • Alacakaranlık
  • Hadi Uç Bakalım
  • Size Baba Diyebilir Miyim?
  • Avrupa Yakası
  • Üsküdar'a Giderken
  • Muhteşem Yüzyıl
  • Galip Derviş
  • 10 Bin Adım
  • Azizler Aziz
  • Andropoz

Andropoz Avrupa yakası engin günaydın kaç yaşında kimdir? Netflix yeni dizi

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