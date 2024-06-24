İmamoğlu'ndan Adalar açıklaması: 'Toplu taşımasız olmaz'

Yayınlanma: 24.06.2024 - 12:22

Güncelleme: 24.06.2024 - 12:34

İBB Başksnı Ekrem İmamoğlu, Metro İstanbul Bröve Töreni'ne katıldı. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Adalar'daki toplu taşıma eylemlerine ilişkin açılamada bulundu.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Adalar halkıyla olan üst seviyede olan samimi diyaloğumuza zarar getirecek hiçbir davranışa ne ben ne de çalışma arkadaşlarımız bulunamaz. Adalar'dan atların görmüş olduğu zulmü gidermek adına Adalar'daki faytonların kaldırılma sürecinde ne kadar halkçı, katılımcı bir model yönettiğimizi en iyi Adalar halkı biliyor. Bizim siyaset anlayışımızda tepkiyi gösteren insanları duymak en önemli fıtratımızdır. Tepkiyi elbette duyuyorum, anlıyorum. Adalar'da faytonları kaldırdıktan sonra toplu taşımayı sağlama mecburiyetimiz var. Adalar, toplu taşımasız olmaz. Adalar nüfusunun yüzde 70'i orta yaş ve üstü vatandaşlardan oluşuyor. İnsanlarımızın toplu taşımadan faydalanma mecburiyeti var. Buralarda mezarlıklara, hastanelere ve kamu kurumlarına erişim mecburiyeti var. Tatil günlerinde bazen 60 bini aşan Adalar misafiri var. Adalar'da bir toplu taşıma zarureti var. Toplu taşımada tanımlı araçlar var. Bunun dışındaki araçları lisanslayamıyorsunuz ve ruhsatlayamıyorsunuz. Faytonu kaldırdığımız dönemde geçici izin aldık. O günden bugüne Adalar'a uygun araçların dizaynıyla ilgili yoğun bir çaba içerisinde olduk. Daha farklı bir dizaynla lisanslanabilir bir aracın üretimi konusunda çalışmalarımız sürüyor ama şu anda böyle bir imkan yok. Şu anda hizmete sunduğumuz araçlar Roma gibi tarihi şehirlerin tarihi bölgelerinde kullanılan araçlardır"