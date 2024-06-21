İmamoğlu: Türk-Alman kardeş şehirlerinin başkanlarını İstanbul’da toplamak istiyoruz

Yayınlanma: 21.06.2024 - 18:14

Güncelleme: 21.06.2024 - 18:31

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de, bir dizi diplomatik ve finansal görüşmeler gerçekleştirdi. İmamoğlu, günün farklı saatlerinde sırasıyla; Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Niels Annen ve Maliye Bakanı Christian Lindner ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. İmamoğlu, akşam saatlerinde de Alman Sanayileri Federasyonu (BDI) İcra Kurulu Başkanı Tanja Gönner ve ekibiyle bir araya geldi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da finansal görüşmeler sırasında İmamoğlu’na eşlik etti.

“ÖNEMLİ BİR TARİHTE BURADAYIZ”

İmamoğlu, Almanya devlet yetkilileri ve işveren kuruluşuyla yaptığı görüşmeleri, şu sözlerle değerlendirdi.

“İstanbul'dan Berlin'e geldiğimizde; tabii önemli bir tarihte buradayız. Hem kardeş şehir ilişkimizin 35. yıldönümü hem de Türk-Alman dostluk antlaşmasıyla, aslında başka bir evreye erişen antlaşmanın 100’ncü yılında Berlin'deyim. Ve çok önemli görüşmeleri bir kısım mutabakat görüşmelerini yaptığımız bir günü geçirdim. Bugüne sabah, çok önemli, Dış İlişkiler Bakanı'yla yaptığımız görüşmeyle başladım. Ardından Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı’yla görüşmelerime devam ettim. Son olarak yine önemli bir bakan, Maliye Bakanı’yla görüşmemi yaptım. Tabii burada hem İstanbul'umuzu ilgilendiren hem Türkiye'mizi ilgilendiren bazı konular ile ilgili görüşlerimizi karşılıklı paylaştık.”

“TÜRKİYE VE ALMANYA ŞEHİRLERİNİN

İŞ BİRLİĞİ ZEMİNLERİNİ KONUŞTUK”

“Hem İstanbul Belediye Başkanı gömleğimle hem de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı titrimle masalarda olduğum için, Türkiye'deki yerel yönetimlerin olabildiğince yüksek oranda fonlardan yararlanabilme, Avrupa Birliği'yle ilgili ilişkiler, Avrupa Birliği'yle ilgili fonlar, aynı zamanda Almanya'yla ilgili yaratabileceğimiz kaynaklar, iş birliği zeminleri üzerinden görüşmelerimizi yaptık. Elbette yoğun tartışılan vize meselesinden, başka konulara varıncaya kadar yine şehrimiz başta olmak üzere, bütün şehirlerin diplomasi içerisinde nasıl verimli bir sürecin, çok yoğun ilişkiler içerisinde olduğumuz Almanya'yla Türkiye ve Almanya'nın şehirleri ve Türkiye'nin şehirleri üzerinden iş birliği zemini yakalayabiliri konuştuk.”

“2025’TE İSTANBUL’DA KARDEŞ ŞEHİRLERİN İSTANBUL’DA TOPLANMASI KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDIK”

“Bir başka konumuz; özellikle 100’e yakın kardeş şehir ilişkisi olan Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkileri, ki Berlin Belediye Başkanı'yla Kai Wegner'le bu konuda, yine Köln'de olduğu gibi, kardeş belediyemiz Köln Belediye Başkanı’yla yaptığımız görüşmenin bir benzerini yaptık. Bu konuda özellikle Dış İlişkiler Bakanı'ndan da destek istediğimizi ifade ettik. Özellikle Almanya'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız olan veya soydaşımız olan insanlarımızın daha mutlu ve daha keyifli, daha entegre, daha iş birliğinin gücünü hisseden bir boyutta olmalarını sağlayacak olan bir buluşmayı gerçekleştirmek istediğimizi ifade ettik. O da 2025 yılında, kardeş şehirlerin İstanbul ev sahipliğinde ve özellikle Köln ve Berlin'in iş birliğiyle ve ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle yapabilmemiz. Bu konuda da bir görüş birliğine vardık ve bunu yerel yönetimlerle konuşarak, daha sonra ilgili kurumların gündemine taşıyarak böyle bir süreci başarmayla ilgili adımlarımızı atacağımızı ifade edebilirim.”

“DÜZENSİZ GÖÇÜ KONUŞTUK”

“Tabii ki Berlin şehriyle, Belediye Başkanı’yla daha farklı konularda iş birliği zeminini tartıştık, konuştuk. Kültür, turizm, ticaret, insan kaynağı değişimi, özellikle yoğun göçlerin yaşandığı ve dünyanın her yerini bu anlamda etkileyen, ama en fazla Türkiye'mizi ve İstanbul'umuzu etkileyen, düzensiz göçün, mültecinin, sığınmacını, farklı sıfatlarıyla kitlelerin varlığından konuşarak, bu konunun aşılmasıyla ilgili hem bakanlıklarla hem de şehirlerin deneyimleri üzerinden neler yapabilirizi konuştuk. Yanı sıra Gümrük Birliği'nin revizyona uğraması gerektiği üzerinden bakanlıklarla ilgili fikirlerimizi paylaştık. Yine Avrupa Birliği yolculuğunda kötü giden sürecin, olumlu bir şekilde nasıl oluşturulabileceği, yeni bir güzergah çizilebileceği konusunda görüşlerimizi paylaştık.”

“EPEYCE ÖDEVİMİZ ÇIKTI”

“Son olarak, Almanya'nın en önemli iş dünyası kuruluşuyla, BDI Başkanı ve yönetimiyle bir arada oldum. Özellikle Türkiye'deki 3000 civarında, tamamı Alman sermayeli firmaların olduğunu, neredeyse 200 yaşına varacak olan çok önemli markaların Türkiye'deki ticari yaşamlarının olduğundan bahsederek, bundan sonraki iş dünyası ve yerel yönetimler, başta belediyemiz, İstanbul olmak üzere, Türkiye'deki diğer yerel yönetimlerle olan ilişkilerini ve diyaloglarını nasıl en üst seviyeye taşıyabilirizi görüştük. Çok olumlu, çok değerli bir gün geçtiğini düşünüyorum. Bugün epeyce ödevimiz çıktı. Epeyce notlarımız var. Ve önümüzdeki zaman diliminde, önümüzdeki hizmet sürecimizde ama İBB olarak ama TBB olarak yapacaklarımızın listesiyle yurdumuza döneceğiz.”

“HER MASADA TÜRKİYE'NİN İLK BAŞTAKİ BAŞARISINI KONUŞTUK”

“Tabii her masada Türkiye'nin ilk baştaki başarısını konuştuk ve Türkiye'nin çok zevkli bir mücadeleyle kazandığı maçtan sonra, buradaki makamlarla esprili bir şekilde, finalin Türkiye-Almanya arasında geçmesini de diledik. Umuyorum yarın Portekiz maçını da kazanarak, Türkiye'mize, Milli Takımımıza Almanya'da başarılar diliyorum.”