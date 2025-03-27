İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması: Engellerle dolu bir yolculukta olacağız
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP PM toplantısı sonrası resmileşen Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklamada bulundu. İmamoğlu, "Bundan böyle uzun, zorlu, engellerle dolu bir yolculukta olacağız. Bu yolculuğun sonunda demokrasi var, hukuk var, adalet var, refah var." dedi.
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP PM toplantısı sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İmamoğu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, parti üyelerine ve kendisine oy veren herkese teşekkür etti.
İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanlığı Adaylığım, Parti Meclisimiz ve TBMM Grubumuzda oy birliğiyle resmiyet kazandı.
Bu sürece büyük bir özveriyle destek veren Genel Başkanım Sn. Özgür Özel’e, partimin yetkili organlarına, meclis grubumuza, ön seçime katılan parti neferlerimize ve 15.5 milyon vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum.
Bundan böyle uzun, zorlu, engellerle dolu bir yolculukta olacağız. Bu yolculuğun sonunda demokrasi var, hukuk var, adalet var, refah var. Hepsinden önemlisi aydınlık bir Türkiye var.
Cumhurbaşkanlığı Adaylığım, Parti Meclisimiz ve TBMM Grubumuzda oy birliğiyle resmiyet kazandı.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 27, 2025
Bu sürece büyük bir özveriyle destek veren Genel Başkanım Sn. Özgür Özel’e, partimin yetkili organlarına, meclis grubumuza, ön seçime katılan parti neferlerimize ve 15.5 milyon…
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