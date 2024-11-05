İmamoğlu'ndan AKP'li Güler'e kayyum yanıtı: 'Hukuk bilgisini gözden geçirmelidir'

Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:42

Güncelleme: 05.11.2024 - 10:54

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 belediyeye kayyum atanmasının ardından, Türkiye Belediyeler Birliği'ni toplantıya çağırmıştı.

"DEMOKRASİ DERİN BİR YARA ALDI"

İmamoğlu, bugün gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Anayasamızda İçişleri Bakanlığı'na verilen görevden uzaklaştırma kararı yalnız mahalli idare organlarının görevlerini suç olarak işlemeleri halinde görevden alma yetkisi vardır. 1930 yılından bu yana elden ettiğimiz yerel yönetim seviyesi geliştirilmiştir. Kayyım uygulaması halk iradesini ortadan kaldırmaktadır. Bu koşullar belediye meclis üyelerinin de görevlerini ortadan kaldırmaktadır. Bu kararlara imza atan iktidar yüzünden millet iradesi yok sayılmaktadır. İktidar seçiliyorsa kayyum atamıyor seçilmiyorsa kayyum atamaktadır.

Emeklisinden öğrencisine herkes geçim sıkıntısı içindedir. Gençlerimiz umudu başka ülkelerde aramaktadır. Tüm modern çağdaş yeniden yönetim modelinin merkezi dinamikleri tarafından yönetildiği sürece ket vurulmaktadır. Demokrasimiz derin yara aldı. Kayyum kullanılacak istisnai bir yetki olarak sayılmamıştır. İçişleri Bakanı'na kayyum atama ve görevden alma yetkisi tanınmamıştır. Kararların sonuçları siyasi değildir. Demokrasiden uzaklaşmak dünyanın en kırılgan ekonomisi olmak demektir. Belediyeler bütçe ve stratejik planlarını yeni hazırlamıştır.

AKP'Lİ GÜLER'E TEPKİ: SON DERECE YAKIŞIKSIZ

Kayyum kararıyla, bu yetkiler İçişleri Bakanlığı'nın bir memuruna teslim ediliyor. Son 8 yıldır alınan kararlar keyfi vesayet yönetimini ortaya çıkarmıştır. Türkiye bu zihniyetten bir an önce kurtulmalıdır. Bunun iradesi de sandıktır seçimdir. Seçim ve seçilme hürriyeti yok edilmektedir. AKP Grup Başkanvekili Güler'in bu uygulamaların devam edeceği yönündeki tavrı o kadar çirkin ve yakışızdır ki... Bu yargı için irade beyan etmektedir. Ben bu söylemini kınıyorum. Hukuka aykırıdır. Hukukçu kimliğiyle bunu söylüyorsa hukuk bilgisini gözden geçirmelidir. Tümden bir kurumun kapatılması doğru değildir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletimizindir"

Partilerin birçoğu ile irtibata geçilmiştir, başka partilerle de iletişime geçilmesi yönünde adımlarımız olacaktır. Devlet Bahçeli, Numan Kurtulmuş'a da randevu talebimizi ilettik. olumsuz bir dönüş almadık. Görüşmeler devam edecek."