Hukukçu değil ama hukuk bürosu var: TBB harekete geçti

Yayınlanma: 01.08.2024 - 15:20

Güncelleme: 01.08.2024 - 15:20

İstanbul'da A&KONYAR isimli hukuk bürosunun sahibi olduğu ileri sürülen Abdurrahman Konyar'ın hukuk fakültesinden mezun olmadığı halde hukuk bürosu açarak yanında gerçek avukatları çalıştırdığı iddia edildi. Konyar, hukuk bürosunun kendisinin değil avukat olan kuzenine ait olduğunu söyledi. Türkiye Barolar Birliği (TBB), sosyal medya hesaplarında 'avukat gibi' paylaşımlar yapan Konyar ile hukuk bürosunun incelenmesi için Hukuk Müşavirliği'ni devreye soktu.

"LİSE MEZUNUYUM"

Cumhuriyet'in ulaştığı Abdurrahman Konyar, lise muzunu olduğunu belirterek, 581 Güvenlik Koruma İş Sendikası'nın kurucusu ve başkanı olduğunu, hukuk bürosunun ise kuzeni olan avukat İlker Fatih Konyar'a ait olduğunu söyledi. Daha önce Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası'nda bölge başkanlığı yaptığını kaydeden Konyar, FETÖ tarafından hedef alındığını ve sendikadan diskalifiye edildiğini öne sürdü.

Konyar, yanında çalıştırdığı iddia edilen avukatların ise sendikanın avukatları olduklarını ve daha önce hakkında yapılan suç duyurularının takipsizlikle sonuçlandığını ifade ederek, kendisini hedef alanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını da kaydetti.

"HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE İLETİLDİ"

Konuyu sorduğumuz Türkiye Barolar Birliği (TBB) yetkilisi, söz konusu hukuk bürosunun avukat İlker Fatih Konyar'ın adına kayıtlı göründüğünü, bu şekilde mevzuata uygun gösterilmiş olabileceğini ancak Abdurrahman Konyar'ın sosyal medya hesaplarını incelediklerinde 'avukatmış gibi' paylaşımları yaptığını ve bunun da suç olduğunu belirterek, konuyla ilgilenilmesi için TBB Hukuk Müşavirliği'ne haber verildiğini ifade etti.