İmamoğlu'ndan ‘Askıda Fatura’ suçlamasına tepki!

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Askıda Fatura" suçlamasına tepki gösterdi.

İmamoğlu'ndan ‘Askıda Fatura’ suçlamasına tepki!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 23:24

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, İBB'nin dar gelirli ailelere destek amacıyla hayata geçirdiği 'Askıda Fatura' uygulamasının sorguda kendisine yöneltilen suçlamalar arasında olmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Askıda Fatura da suçmuş, neden bu projeyi yapmışız, neden dünyada ses getirmiş, neden bu projeye maddi destek bulmuşuz. İstanbullulara çağrımdır; dayanışmayı büyütelim, imkanı olan herkes dar gelirli vatandaşlarımızın faturasını ödesin." dedi.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #askıda fatura

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