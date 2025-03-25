İmamoğlu'ndan ‘Askıda Fatura’ suçlamasına tepki!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 23:24

Güncelleme: 25.03.2025 - 23:24

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, İBB'nin dar gelirli ailelere destek amacıyla hayata geçirdiği 'Askıda Fatura' uygulamasının sorguda kendisine yöneltilen suçlamalar arasında olmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Askıda Fatura da suçmuş, neden bu projeyi yapmışız, neden dünyada ses getirmiş, neden bu projeye maddi destek bulmuşuz. İstanbullulara çağrımdır; dayanışmayı büyütelim, imkanı olan herkes dar gelirli vatandaşlarımızın faturasını ödesin." dedi.