Saraçhane’de son buluşma: İmamoğlu 2 gündür tutuklu, milyonlar sokakta!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 19:39

Güncelleme: 25.03.2025 - 20:09

Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başta Saraçhane meydanı olmak üzere Türkiye'nin her yerinde yüz binlerce kişi sokağa çıktı.

CHP lideri Özgür Özel, dün yaptığı konuşmada yedinci günün Saraçhane için final olacağını duyurdu.

Milyonlarca yurttaşın yurdun dört bir yanında yine 20.30'da yine yan yana gelmesi bekleniyor.

Özel’in bugün yapacağı konuşmada ise Saraçhane direnişi sonra yapılacakları açıklaması ve boykot listesini tamamlaması bekleniyor.

2 ADRESİ İŞARET ETTİ!

Özgür Özel, konuşması öncesi Saraçhane'de yurttaşlarla iftarını açtı. İftardan sonra konuşan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Cumartesi günü, bayram arifesi, 2 iki büyük meydandan birindeyiz. Ya Yenikapı'dayız ya Maltepe'deyiz. Buna biz değil de meydan karar verecek. Ama İstanbul'da cumartesi günü ya öğleden önce ya öğleden sonra mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz Saraçhane'de bir şeyi sönümlendirmiyoruz. Darbeye karşı Saraçhane direnişini noktalarken, bütün Türkiye'de İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması, yargılamanın TRT'den canlı yayınlanması ve erken seçim sürecinin başlaması için ayağa kalkıyoruz.

(İBB Başkanvekili seçimi) Belediye başkanı olmayan bir meclis üyemiz seçilecek. Ben Tayyip Erdoğan değilim. Kimin seçileceğine ben karar vermiyorum. CHP Grubu kendi arasında karar verecek, İBB Meclisi seçecek."