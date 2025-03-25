'İmamoğlu' eylemleri devam ediyor: İzmir'de polis müdahalesi

Yayınlanma: 25.03.2025 - 22:36

Güncelleme: 25.03.2025 - 22:36

CHP Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime tek aday olarak giren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınması sonrasında başlayan eylemler 7. gününde de devam ediyor.

Bornova’da Küçükpark’ta buluşan öğrenciler sloganlarla Büyükpark’a geldi. Bir grup öğrenci parktan kalırken bir grup AKP İl Başkanlığı’na yürüdü.

Binaya giden tüm yolları kapatan polis TOMA’larla barikat kurdu.

“Hak hukuk adalet”, “Diplomasız Erdoğan” sloganlarıyla Haydar Aliye Caddesine gelen öğrenciler polis barikatıyla karşılaştı.

EYLEMCİLERE SERT MÜDAHALE

Yapılan müzakerelerde polis yürüyüşün yasa dışı olduğunu dağılmalarını istedi. Öğrenciler AKP İl Başkanlığı’na yürümek istedi. Anlaşma sağlanamayınca TOMA’lar tazyikli su ve biber gazıyla sert müdahalede bulundu.