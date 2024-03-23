İmamoğlu'ndan bakanlara: Adayınızı bu kadar küçük düşürmeyin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Silivri Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu ile birlikte ilçe turu yaptı. Vatandaşlar, İmamoğlu ve Balcıoğlu’na yol boyunca sevgi gösterilerinde bulundu. İmamoğlu, ilçe turunun ardından, Silivri Atatürk Meydanı’nda düzenlenen halk buluşmasında konuştu.



Yaklaşık 1 hafta sonra sandığa gidileceğini anımsatan İmamoğlu, “Sandıktan çıkacak sonuç, hepimizin tabii ki başının üstüne. Biz, milletçe seçim sonuçlarını saygıyla karşılamayı biliriz. Öyle değil mi? Sonuç ne olursa olsun, vatandaşlar olarak, birbirimize saygı gösteririz; öyle değil mi? Ama bu ülkede sonuçları beğenmediği zaman, seçimleri yok sayan bir anlayış var” dedi.

"TOPLANMIŞLAR ANKARA'DAN BURAYA GELMİŞLER"

17 bakanın İstanbul’a seçim çalışması yapmasını eleştiren İmamoğlu, “Toplanmışlar, Ankara’dan İstanbul’a gelmişler. Bütün bakanlar burada. Sanki Türkiye’nin dış ilişkilerle ilgili hiçbir sorunu yok. Dışişleri Bakanı burada. İçişleri Bakanı burada. Yetmez; Sağlık Bakanı burada. Daha da yetmez; Adalet Bakanı burada. Yahu hepiniz toplandınız, geldiniz. Hepiniz gelin, önemli değil. Ama adayınıza yazık, adayınıza. Bu kadar küçük düşürmeyin” dedi.

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ"

Seçmenlere “Oylarınızı, güçlerinizi birleştirin” çağrısı da yapan İmamoğlu, “Bu şehir artık bağışıklık kazandı, bağışıklık; bu virüslere karşı bağışıklık kazandı. 5 yıl boyunca bunu öğrendi. Dolayısıyla, bir avuç insana çalışana, asla oy vermeyin. Onlara oy vermemek yetmez. Oylarınızı, güçlerinizi birleştirin. Birleşe birleşe kazanacağız” diye konuştu.