İmamoğlu'ndan 'bayram' mesajı: E-posta ve mektup adresi verdi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram mesajı yayınladı. "Şimdi ben sizden uzaktayım diye... Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar!" diyen İmamoğlu, bayram mesajları için e-posta ve mektup adresi verdi.

İmamoğlu'ndan 'bayram' mesajı: E-posta ve mektup adresi verdi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.03.2025 - 09:56

19 Mart'ta gözaltına alınan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Cezaevi'nden bayram mesajını paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşım yapan İmamoğlu "Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar! Çünkü biz birlikte olmanın yolunu elbet buluruz!" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, mesajının sonuna sevdiklerinin bayram mesajlarını yollayabilmesi için mail adresini ve mektup adresini de ekledi.

Mesajın tamamı şöyle:

"Şimdi ben sizden uzaktayım diye...

Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar!

Çünkü biz birlikte olmanın yolunu elbet buluruz!

Bu bayramda da bir olmayı birlikte başaracağız!

Ramazan Bayramımız kutlu olsun! Bayram mesajlarınızı bilgi@ekremimamoglu.com’a mail yoluyla gönderebilirsiniz.

Hepsi bana iletilecek. Ya da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A1-1 Semizkumlar Mah. Çanta Cad. Silivri /İstanbul adresine mektup veya kartlarınızı iletebilirsiniz."

 


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #istanbul büyükşehir belediyesi

İlgili Haberler

AP milletvekilinden İmamoğlu'na destek mesajı

AP milletvekilinden İmamoğlu'na destek mesajı
Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu: İlk kez bir bayramı ayrı geçiriyoruz

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu: İlk kez bir bayramı ayrı geçiriyoruz
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun köyünde imza kampanyasını başlattı

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun köyünde imza kampanyasını başlattı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler