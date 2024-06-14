AKP'lilerin TBB seçimlerinde İmamoğlu'na oy verdiği ortaya çıkmıştı: 'İstifası istenen' AKP'li isimden savunma geldi

Yayınlanma: 14.06.2024 - 21:02

Güncelleme: 14.06.2024 - 21:24

Yılmaz, partisinin Samsun İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

TBB seçimlerinde AKP’li bazı belediye başkanlarının CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na oy verdiği ortaya çıktığı öne sürülmüştü.

Erdoğan isimlerin tespit edilememesi halinde ise AKP Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın istifa etmesini istediği öğrenilmişti.

CHP’nin TBB seçimlerinde 448 delegesi bulunurken, seçilmiş delegelerle birlikte TBB’nin delege sayısı 868’e ulaştı. DEM Parti’nin 64, YRP’nin 15, MHP’nin 56, AKP’nin ise 277 delegesi bulunuyor. MHP seçimlere katılmazken, YRP ve DEM Parti’den de seçimlere katılmayan isimler olması nedeniyle, sandıklarda İmamoğlu’nun CHP’nin delege sayısından fazla oy almasının AKP’lerin İmamoğlu’na oy vermesinden kaynaklandığı belirtilmişti. İmamoğlu’nun oyu ile CHP delegeleri arasında 67 oy bulunmuştu. AKP’nin delegeleri ile Genç’in oy farkı ise 27 olmuştu.

"AJİTASYON İÇERİKLİ"

Seçimde İmamoğlu'na AKP'li belediye başkanlarının oy verdiği yönündeki haberlere tepki gösteren Yılmaz, şunları söyledi:

"Belediyeler Birliği seçimiyle ilgili bilgi, külliyen yanlış ve yalan haber, iyi niyetten çok uzak bir habercilik anlayışıyla yapılmıştır. Orada, 'AK Parti'li belediyeler Millet İttifakı'na oy verdi' diye asla bir şey yok. Öyle bir konu yok. O bilgi yanlış, adeta köpürtme, adeta ajitasyon içerikli. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da sonuçlarına müdahale ettiği, sinirlendiği, kızdığı gibi birtakım ajitasyon dolu ve karalama da içerecek, incitici birtakım cümleler de içinde olan bir haber anlayışıyla yapılmış bir şey. Hiçbir şekilde doğrulukla alakası olmadığını altını çizerek söylemek istiyorum. Bırakın bizim arkadaşlarımızın onlara oy vermesini, onlar kendi delegelerinden alması gereken oyu da alamadılar"

Özellikle depremden etkilenmiş illerden başlayarak seçim sonrası değerlendirme yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "'Bir seçim biter, biz ondan sonraki seçimin, hatta ondan sonraki seçimin gerektirdiği şeyleri yapan bir siyasi kültürden geliyoruz' diye hep söyleriz. Aynı şekilde onu devam ettiriyoruz ve arkadaşlarımızın motivasyonunu artırmaya çalışıyoruz. Seçimde aday belirleme sürecinde olan rekabetin bittiğini, artık kucaklaşmanın ve nezaketin zamanı olduğunu, önümüzdeki süreçte yapmamız gerekenler konusunu konuşuyoruz" dedi.