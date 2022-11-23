İmamoğlu'ndan 'deprem' için önlem çağrısı: 'Yarın talimat gelsin...'

23 Kasım 2022 Çarşamba, 16:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurtuluş Savaşı’nın lojistik anlamdaki kahramanlarından, TCDD’nin kurucusu ve ilk genel müdürü Behiç Erkin’in adını yaşattı. Erkin’in adı, kentin Anadolu yakasındaki 3 metro hattının komuta merkezi olarak kullanılacak Raylı Sistemler Yerleşkesi’ne verildi.

Ümraniye’deki Behiç Erkin Raylı Sistem Yerleşkesi; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, merhum Erkin’in torunu Emir Kıvırcık ve yerleşke girişine asılan Erkin’in tablosunu yapan ressam Teymur Rzayev’in katılımlarıyla hizmete açıldı.

"TAMAMEN DURMUŞ BİR ŞANTİYE DEVİR ALDIK"

Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul Behiç Erkin Raylı Sistemler Yerleşkesi’ni, “Kentin Anadolu yakasındaki metro hatlarında hizmet verecek trenlerin toplandığı ve bakımlarının yapıldığı yer” olarak tanımlayan İmamoğlu, “Bu yerleşkede; bakım atölyesi, ağır bakım atölyesi, açık ve kapalı tren parklanma alanları, trafo binaları ve tabii ki idari bina var” bilgilerini paylaştı.

Açılışını yaptıkları yerleşke şantiyesini, yüzde 33 seviyesinde ve tamamen durmuş bir halde devraldıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Aynı garipliği, Dudullu - Bostancı hattında da yaşamıştık. Çünkü İller Bankası'ndan o dönemde bir kredi kullanılmış, bu krediyle bir bölümü, yarısına yakın bir bölümü, 1,6 milyarlık bir krediyle yapılmış. O hattımız, o para bitince, hiçbir kaynak hazırlığı olmadığı için, öz kaynaktan da yapmak gibi bir plan kurgulanmadığı için, durmuştu” ifadelerini kullandı.

"Finansmanını sağlıklı koordine ederek, bereketli bütçe yöneterek, İstanbul'un duran projelerini tek tek hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

1,4 milyar Euro kaynak ürettik İstanbul'a. Mecburuz; çünkü hem orta-uzun vadeli finansman bu tür yatırımlarda önemli. Bir başka eksiklik var ne yazık ki. 2019 Temmuz ayından itibaren, bize hiçbir kamu kurumu, tek bir kuruş kredi vermedi. Tek bir kamu kurumu. Bu, acı bir durum. İBB; kamu bankalarından, kamu kuruluşlarından bunları alamasa da iş yapmış bir kurumdur. Bugüne kadar 29,9 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattını açtık.

İnşallah Dudullu - Bostancı ile beraber bu sene bunu 45 kilometrelere- hatta Fulya - Yıldız'ı da katarak- 45 kilometrenin daha üstüne çıkacak bir seviyeye bunu taşıyacağız. Bu da 3,5 yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde oldu. Bunun anlamı şunu söyleyeyim: Geçmiş 20-25 yılın ortalamasının neredeyse üç katına tekabül ediyor. İstanbul, yılda 15-20 kilometre metro hattı üretirse bu eksikliği kapatabilir. 2025 yılına kadar, 104 kilometre yeni metro hattını İstanbul'a kazandırma hedefiyle yol yürüyoruz.

DEPREM UYARISI: OTURALIM KONUŞALIM, BİZ HAZIRIZ

Konuşmasında, bu sabaha karşı yaşanan 6.0 büyüklüğündeki Düzce merkezli depreme de dikkati çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

Bugünü yarını yok. ‘Efendim 2023’te seçim olacak; kim gelecek?’ Gelecek olan belli de... Ama mesele o değil, mesele bugünden o masayı bile konuşabilmek ve kurabilmekte. Deprem; yarın talimat gelsin, kalkalım hep beraber Ankara'ya. Oturalım konuşalım. Biz, hazırız. Bu konuda hiç yüksünmeyiz, geri durmayız. Sabah 4’ü 8 geçe ayağa kalktım. Arkadaşlarımla beraber telefonun ucunda meseleyi takip ederken AKOM üzerinden; ‘Acaba bir kaybımız var mı? Acaba bir şey olacak mı’ diye ürkmekten, korkmaktan inanın gerginliğimizle sabahı bulduk. O bakımdan sizlerden istirhamımız, isteğimiz; lütfen bütün kamuoyu olarak, bu sürece duyarlı olmak ve bu sürecin çözümünün hepimizde olduğunu unutmamak.

"TEK BAŞINA ÇÖZÜLECEK İŞ DEĞİL"